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Motorola One Hyper Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Motorola'nın yeni telefonu gümbür gümbür geliyor. Tanıtım reklamından önce sızan görüntülerin detayları haberimizde...

Ayşen Sıla

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Motorola One Hyper Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Motorola, yakın zamanda One Hyper akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Çentiksiz ekran ve pop-up selfie kamera ile gelen ilk akıllı telefon. Telefonun resmi pazarlama görüntüleri, tasarımını tamamen ortaya çıkarmak için lansmandan önce sızdı.

Sızıntıya göre, One Hyper’ın açılır bir selfie kamerası ve biraz kalın bir alt çerçeveye sahip bir ekranı var. Telefonun arka tarafında çift kamera kurulumu bulunuyor. LED flaş ile birlikte, bir lazer otofokus modülü de var. Kamera kurulumundan başlayarak, arka panelin altına kadar uzanabilen noktalı bir şerit mevcut. Cihazın arkasında bir parmak izi tarayıcı bulunmakta.

One Hyper‘ın ince üst çerçevesine bir kulaklık girişi yerleştirilmiş. Akıllı telefonun üst kenarında 3.5mm ses girişi bulunuyor. Açma / kapatma tuşu cihazın sağ kenarına yerleştirilmiş. Alt kısımda bir microUSB girişi, bir mikrofon ve bir harici hoparlör girişi var.

Motorola One Hyper Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Motorola One Hyper, 1080 x 2340 piksel tam HD + çözünürlük sunan 6,39 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefon Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak. 4 GB RAM ile birlikte Snapdragon 675 işletim sistemi, One Hyper telefona güç veriyor. Cihazın dahili hafızası 128 GB‘dır. Akıllı telefon microSD kart yuvası da var. One Hyper, 3.600mAh bataryadan güç alıyor. Muhtemelen hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.

Motorola One Hyper‘ın arkasına yerleştirilmiş çift kamera kurulumunda 64 megapiksellik bir f / 1.8 diyafram ana lensi ve f / 2.2 diyafram 8 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Selfieler için, telefonun 32 megapiksellik açılan bir ön kamerası da var. Cihaz, Blue, Red ve Violet gibi renk seçenekleriyle raflarda yer bulacak.

Motorola One Hyper Teknik Özellikleri Sızdırıldı
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