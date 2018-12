Motorola One birkaç ilginç özelliğe sahip orta ölçekli bir cihazdır. Bir Android One telefonudur, yani neredeyse el değmemiş bir Google Android arayüzü deneyimi sunar. Ayrıca yeni bir trendin parçasıdır. Motorola One, sevilen Moto G6 ve Moto Z serisi arasında yer alır. G serisine göre satın alınabilirliğin ön plana çıktığı ve Z serisinden bekleyebileceğiniz bazı modern tasarım özelliklerinin olduğu bir noktaya sahip.

Tasarım özelllikleri arasında, şu anda Motorola One’ın çok güncel bir “tasarım” haline gelmesini sağlayan çentiği var. Bu küçük ölçekli bir stildir, ancak yüksek kaliteli faktördür. Durumun bu şekilde olması oldukça hoştur.

Tabiki fiyatı bakımından 269.99 Poundluk Honor ve Nokia markaları gibi cazip alternatifler var. Honor 8X daha iyi seçim olabilir ve 20 sterlin daha ucuzdur. Nokia 7.1 aynı zamanda bir özellikleri bakımında üstündür ve sadece 30 £ daha fazla.

Motorola One – Tasarım

5,9 inç LTPS LCD, 18,5: 9 en boy oranı, 720 x 1520 çözünürlük

Arkaya bakan parmak izi tarayıcısı

Siyah veya beyaz renk seçenekleri

3.5mm kulaklık girişi

150 x 72 x 8 mm; 162gr

P2i su koruması

Motorola One modeli, iPhone XR‘ye göre daha uygun bir alternatiftir. Neredeyse fiyatın üçte birin biraz üzerindedir. Ama tasarımın temel parçaları ve telefonların görsel etkisi benzerdir. Çentik büyüklüğü Apple’ınkine çok benziyor ve Motorola One, cam ve metal kaplamadan yapılmıştır. Kenarlarının 2.5D kavisli bir yapıda olması, ele daha yumuşak bir his verir ve kavrayış konusunda oldukça güzeldir.

Telefonun arka kısmında ki “M” logosunun parmak izi olarak kullanılması telefona ayrı bir hava katmıştır. Batwing olarak anılan logo şirketin resmi olarak imzasıdır. Diğer telefonlarda sadece bir noktaya yerleştirilirken, burada ayrı bir yeniliğe imza atmıştır.

Bu tarayıcı arka cam panelin ortasında yer alıyor. Oldukça seri çalışır. Bu tasarım tercihi, Moto’nun parmak izi lekelerini gizlemek için tercih ettiği anlamına gelir. Bundan dolayı siyah ya da beyaz renklerinin gizlenmesine yardımcı olur.

Tasarım anlamında sürekli genişleyen akıllı telefon pazarında Moto One, kendi tasarımı ile oldukça etkileyici bir konuma sahip. Honor Play modeli ile karşılaştırıldığında biraz küçük hissettirmesine rağmen 5.9 inçlik boyutuyla yine de ergonomik olarak değerlendirilebilir.

Donanım, Yazılım ve Pil Ömrü

Qualcomm Snapdragon 626 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, microSD genişletme

USB-C Turbo Şarjlı 3000mAh batarya, hızlı şarj desteği

Android One işletim sistemi

Moto Experiences uygulaması

Diğer Motorolo telefonlarından farklı olarak Google’ın Android One platformunu çalıştırması. Temiz, kullanımı kolay ve güncellemeye hazır olacak şekilde tasarlandı. Goole’a göre piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre sonra Android Pie güncellemesine sahip olacak. Bunların yanı sıra Google Fotoğraflar’da ücretsiz olarak, çevrim içi depolama özelliğine de sahip.

Telefonun arayüzü kullanımına alışmanız biraz zaman alabilir. Tabiki bu durum daha önceden kullandığınız telefona bağlı olacaktır. İçerisinde bulunan uygulamaların çoğu amiral gemisindekilere benzer yapıdadır. Ancak bazı uygulamaları açmak sanılandan biraz daha uzun sürmektedir. Serilik bekliyorsanız, biraz sıkıntı verebilir.

Moto’nun önceden yüklenmiş olarak kendine ait bir uygulaması da var. Moto Display olarak bilenen uygulama da telefonda yapılabilecek özelleştirmelerin yanı sıra kısayol eylemlerini de buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela çağrı esnasında ekranı çevirerek kısaca sessize alabilirsiniz. Bununla birlikte sesle kontrol için Moto Voice özelliği yoktur. Komutlar için Google Asistan’ı kullanmanız gerekmektedir.

Söz konusu pil gücü olduğunda, günlük kullanım için idealken, oyun oynamak biraz sorunlu olabilir. Candy Crush? Sorun değil. South Park: Telefon Destroyer? Karakterler boğucu bir şekilde çalışır ve gecikme olayı meydana gelebilir.

Oyun konusunda sıkıntılı olması geri plana düşmesine sebep olur. Çünkü daha az fiyata Honor Play daha güçlü bir kurguya sahiptir. Yani oyun oynamak için kullanılabilir olduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı söz konusu oyun oymak olduğunda Moto bunu size vermekten acizdir.

Bununla birlikte Motorola One modelinin donanım ve yazılımdaki eşleşmesi oldukça seri olduğundan dolayı, söz konunsu pil olduğunda oldukça mükemmel bir şekilde performans gösterir. 3.000mAh kapasitesi vardır. 18 saatlik aktif kullanımda bile şarjı gün boyunu rahat bir şekilde doldurmuştur.

Alt kısımda bulunan USB-C şarj bağlantı noktası ve Moto’nun kendi hızlı şarj teknolojisi olan Turbo Charge ile güzel bir kombinasyon oluşturuyor. Yaklaşık olarak 30 dakika da %50 doluluk oranı sağlıyor.

Kamera Özellikleri

Çift arka kamera: f/2.0 diyafram (1,12um piksel) ve f/2.4 diyafram (1,75um piksel) ile 2MP ve 13MP

8MP selfie kamerası, f/2.2 diyafram (1,12um piksel)

Portre modu, Spot Renk, Cinemagraph animasyonlu GIF’ler

Ön tarafında sadece selfie kamerası ve arka tarafında ikili kamera kurulumu mevcut. Çift kamera kurulumu arka panelin sol üst köşesine yerleştirilmiş ve birbirinden ayrı mercek özelliklerine sahiptir.

Teknik özellikler açısından kameralar, orta özelliktedir. 13 megapiksellik ve f/2.0 hızlı diyafram açıklığı ile ana kamera, Motorola’nın ürün yelpazesinde sunduğu en kaliteli donanımdan birisi değildir. Yine de arkası bulanıklaştırılmış Portre, tek renk vurgulama ve animasyonlu GIF’lerden ile eğlenceli çekim modları vardır.

Kamera uygulaması oldukça hızlıdır. Hatta G6 serisinden daha hızlıdır, diyebiliriz. Odaklama özelliği, iyi ışıklandırılmış ortamda çok kaliteli çekimler yapabilir. Ancak loş ortamlarda daha kötü bir performans sunar. Kısaca açıklamak gerekirse düşük ışıklı fotoğraflar biraz hareketli ve detaysızdır.

Genel Değerlendirme

Moto One bize ilk kez sunulduğunda, Moto G6 serisinin biraz önüne geçerek 269 poundluk bir fiyat etiketine sahipti. Ancak tanıtımının hemen ardından One modelinin 200 pound’a düşmes, en güçlü rakibi olan Honor Play’den biraz daha iyi bir konuma getirdi.

İyi bir fiyat etiketinin olması Moto G serisi ile de karşılaştırılmasına neden olmuştur. Sonuçta onlara göre daha cezip. Elbette biraz fazladan para verip, daha fazla ekran çözünürlüğü, daha kaliteli donanım ve daha iyi kameralara sahip olunabilir.

Ortalama bir gün gidebilecek batarya performansı ve temiz yazılım ile, Moto One sıradan kullanıcı için uygun fiyatlı bir telefondur.