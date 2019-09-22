Motorola One Macro FCC Sertifikasını Aldı

Yavaş yavaş Android akıllı telefon modelleri içerisinde kendisini göstermeye başlayan markalardan biri olan Motorola, akıllı telefonlarında tercih edilen markalarından biri olma konusunda kararlı gibi gözüküyor. Bu kez Motorola One Macro modeliyle markanın kendisini göstermeyi amaçladığı açıklandı.

Yeni telefonların az çok bilgileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu modellerde nasıl bir sisteme yer verileceği konusunda kesin açıklamalar olmasa da zaman zaman sızıntılar da gelmiyor değil. Son olarak Motorola One Macro, FCC onayını aldı. Yeni akıllı telefonların FCC onayını almış olması hem yeni seri akıllı telefonların geleceğini doğrulamış oldu hem de yeni seri akıllı telefonlarında yer alması beklenen özellikleri bir kez daha ortaya çıktı.

Motorola One Macro FCC Onayında Ortaya Çıkan Detaylar

Yeni nesil akıllı telefon modellerinin onay almasının ardından telefonun beklenen özellikleri detaylanmış oldu. İlk dikkat çeken yeni seri akıllı telefonların işlemcileri oldu. Buna göre Motorola One Macro akıllı telefonlarında Helio P60 işlemcileri yer alacak.

Telefonun uygun fiyatlı bir seri olmasını bekliyoruz ancak Helio P60 işlemcileri yeni modelin öne çıkmasını sağlayacak. İşlemciler bir yana bu modelde yer alacak olan RAM miktarı için de 2 GB RAM açıklaması var.

FCC onayında da 2 GB RAM kullanıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Telefonların RAM kısmında biraz daha uygun bir model olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun dışında en önem verilen konulardan birisi de kameralar olacak.

Bu modelde markanın strateji değişecek. Yeni akıllı telefonlarda tek ya da iki arka kamera kullanılmayacak. Yeni modelde tam olarak 4 arka kamera bulunacak. Dikdörtgen şeklinde kamera alanının bulunduğu bir bölüm olacak. 2’şer kamera şeklinde kullanılacak olan 4 arka kameranın altında bir de parmak izi kullanılmasını bekliyoruz.

Bu özelliklerin dışında yeni akıllı telefon modellerinde nasıl bir ekrana yer verileceği ve ekran özelliklerinin neler olacağı gibi detayların ise henüz netlik kazanmamış olduğunu söylemek gerekiyor. Motorola One Macro konusunda yeni bilgiler paylaşılacak olursa, telefonun özelliklerini paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle kameranın teknik detaylarını merak ediyoruz.