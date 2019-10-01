Motorola One Macro Geliyor – İşte Özellikleri

Motorola, One serisi akıllı telefonlarını genişletiyor. Son raporlar, Lenovo‘nun sahip olduğu şirketin yakında One Macro akıllı telefonu tanıtabileceğini ortaya koydu. Makro One’ın bir listesi geçtiğimiz günlerde çevrimiçi perakende sitesinde tespit edildi.

Kısa süre önce Motorola One Macro’nun da resmi listesi yayınlandı. Ancak kısa süre sonra listesi kaldırıldı. Telefonun görüntüsü önceki ay ortaya çıkan canlı fotoğrafla aynı. One Macro bir su damlası çentiği ile yüksek en boy oranı ekranına sahiptir.

Telefonun sol köşesinde, üçlü kamera kurulumu var. Kameralara lazer destekli otomatik netleme ve bir LED flaş eşlik ediyor. Akıllı telefonun arka tarafında bir parmak izi tarayıcı gömülü logosu mevcut. Önceki raporlar One Macro varyantının XT2016-1 model numarasına sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Telefonun canlı görüntüsü Android One akıllı telefonu olduğunu ortaya koydu. Akıllı telefonun Geekbench listesinde, 2 GB RAM ile birlikte 1.9 GHz hızında çalışan Helio P60 yonga seti tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Android 9 Pie işletim sistemi önceden yüklenmiş gelecek. Tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde, sırasıyla 1429 ve 5584 puanlarını aldı.

Telefonun 720×1520 piksel HD+ çözünürlük sunan 5.7 inç ekran ile donatılmış olduğu söyleniyor. 4.000mh bataryası olabilir. 32 GB ve 64 GB depolama seçeneklerinde piyasaya sürülebilir.