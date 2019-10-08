Motorola One Özellikleri Sızdırıldı

Sessiz sedasız akıllı telefon pazarındaki yoluna devam eden Motorola, kısa süre sonra iki yeni akıllı telefon tanıtma hazırlığında. Markanın yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Motorola One akıllı telefonları olacak.

Hem tasarım kısmında önemli değişiklikler sunacak olan yeni akıllı telefonlar hem de sistem özellikleri kısmında beklenen değişiklikleri sunmuş olacak. Özellikle Motorola One modelinin tasarım kısmında sunduğu değişiklikler bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Hemen yeni modelin tasarımından söz edelim.

Motorola One Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında sunacağı en büyük değişiklik açılır kapanır kamera sistemi olacak. Aslında Motorola, dairesel kamera kullanan akıllı telefon modellerinden bir tanesi. Markanın akıllı telefonlarında dairesel bir arka kamera alanı var.

Bu tasarımı Motorola One modeliyle beraber değişmesi söz konusu olacak. Yeni akıllı telefonlarla beraber dikine kamera kullanımı yapılacak. Köşeye konumlandırılmış olan dikine kamerayı kullanacak olan marka, açılır kapanır kamera sistemiyle de öne çıkacak.

Telefonun açılır kapanır kamera sistemi tasarım kısmında da en büyük değişiklik olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki tek değişiklik bu olmayacak. Bunun dışında parmak izi sensörlerinin de tam olarak ortalanmış şekilde sunulduğunu görmek mümkün olacak. Tabii ki açılır kapanır kamera sistemi sayesinde ekranların tam olarak çerçevesiz olacağını da ekleyelim.

Motorola One Teknik Özellikler

Yeni modelin teknik özellikleri kısmında da önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Buna göre yeni seri akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 675 serisi işlemciler yer alacak. Telefonların işlemci kısmında Snapdragon 675 tercihi yapmasına karşın, bu modelde 4 GB AM sunulması da beklentiler arasında.

4 GB RAM miktarının, orta segment için iyi bir değer olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle Motorola için bu iyi bir değer. Motorola One akıllı telefonları için paylaşılan detaylar bunlar ile sınırlı değil. Ekran kısmında da bazı bilgilerin ortaya çıktığını ekleyelim. Buna göre 6.4 inçlik bir ekran paneliyle karşı karşıya kalacağız.

Ekranların sunacağı çözünürlük değeri ise Full HD olacak. 64 MP arka kamerasına ek olarak ikinci arka kamerası, yüksek kapasite piller gibi artılarla beraber gelecek olan telefonun tanıtımı ise yıl sonunda yapılacak.