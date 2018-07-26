Motorola One Power Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı!

Motorola‘nın 2 Ağustos‘ta bir tanıtım etkinliği var. Spekülasyonlar şirketin Motorola One Power akıllı telefonunu gelecek lansman etkinliğinde duyurabileceğini söylüyorlar. Bugün XT1942-1 model numaralı yeni bir Motorola telefonu tüm özellikleriyle TENAA‘da yayınlandı. Aynı model numarası son zamanlarda Çin’de 3C tarafından da onaylandı. Akıllı telefonun görüntüleri Motorola One Power akıllı telefonunun olabilir.

XT1942-1‘in TENAA listesine göre telefon 155.8x 75.9 x 9.98mm ölçülerinde ve 170 gram ağırlığında olacak. Telefon siyah, beyaz, altın ve gümüş gibi renklerde satın alınabilir olacak. Yakışıklı 6.18 inç ölçülen çentikli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Ekran 2246 x 1080 piksel Full HD + çözünürlüğü sunarak 19:9 en boy oranını kullanıcısına sağlayacak. Telefonun adına ithafen 4850 mAh kapasiteli çok büyük bir pile sahip olduğunu da belirtelim.

1.8 GHz‘de çalışan bir okta çekirdekli işlemci X1942-1’in itici gücü olacak. Bu değerler telefonun Snapdragon 636 SoC ile gelebileceğini gösteriyor. RAM versiyonları 3 GB, 4 GB ve 6 GB‘tır ve 32 GB ile 64 GB gibi depolama seçenekleri sunulacak. Ek depolama için ise telefonda bir microSD kart yuvası görünüyor.

Akıllı telefon Android 8.1 Oreo ile gelecek. Telefonun arka paneli 16 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip olacak. Selfie çekmek için ise 8 megapiksellik bir ön sensör telefonda bulunacak.

X1942-1’in görünümüne gelecek olursak Motorola One Power‘ın son zamanlarda çekilen görüntüleriyle eşleşiyor. Ekranda daha geniş bir çentik bulunuyor ve çene şirketin markasını taşıyacak kadar kalın duruyor. Akıllı telefonun arka panelinin sol üst köşesi iki kamera sensörü arasına yerleştirilmiş bir LED’li çift kameraya sahip. Bir parmak izi tarayıcısı arkadaki Motorola logosuna yerleştirilebilir görünüyor.

Söylentilere göre Motorola One adında başka bir akıllı telefon da var. Ancak bugün çıkan haberlerde Motorola One ve One Power fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.