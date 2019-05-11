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Motorola One Vision Özellikleri Sızdırılmaya Devam Ediyor!

Motola One Vision, 48MP ana kameranın yanı sra Samsung'un Exynos yonga setini kullanacak....

By Muhammed Arslan

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Motorola One Vision Özellikleri Sızdırılmaya Devam Ediyor!

Motorola One Vision, Motorola‘nın yaklaşan Android One cihazıdır. Telefon, işlemciye güç vermesi nedeniyle oldukça ilginç. Motorola, bu sefer Qualcomm’un Snapdragon yongalarını veya MediaTek’in işlemcilerini değil de, Samsung‘un Exynos yonga setini kullanacak.

Bugün akıllı telefonun teknik çizimlerinin yanı sıra bazı ayrıntıları ilk defa gün yüzüne çıktı. Motorola One Vision’ın aslında Exynos 9610 tarafından desteklenecek. Ancak Winfuture.de’den yeni bir rapor, yonga setinin aslında Exynos 9609 olduğunu iddia ediyor.

Exynos 9609 yonga setine sahip telefonun Avrupa sürümü için 4GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanı var. Buna ek olarak kamera ile ilgili yeni detaylar da var. Motorola One Vision, f/1.7 diyafram açıklığına 48MP ana kameranın yanı sıra optik görüntü sabitleme özelliğine ve 5MP ikincil sensöre sahip çift kamera kuruluman ev sahipliği yapıyor.

Kaynağa göre, telefonun az ışıklı ortamlarda daha iyi görüntü elde etmek için özel bir Gece Görüş modu olacak. Ayrıca 30fps’de 4K ve 60fps’de 1080p film benzeri kayıt için özel bir kamera moduna sahip olacak.

Motorola One Vision, Galaxy A8s gibi bir delikli ekrana sahip olacak ve deliğin içinde 25MP selfie kamerası bulunuyor. Winfuture, telefonun gerçekten 2520 x 1080 çözünürlük ve 21:9 en boy oranına sahip 6.3 inç LCD ekrana sahip olduğunu doğruladı. Bu, Sony’nin yeni Xperia 10 ve Xperia 10 Plus telefonları ile aynı en boy oranıdır.

Teknik özelliklerin geri kalan kısmında TurboPower hızlı şarjlı 3500mAh pil bulunuyor. NFC, Bluetooth 5.0 ve çift bantlı Wi-Fi var.

KaynakMySmartPrice
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