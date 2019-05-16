Motorola One Vision Tanıtılıdı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasının en çok aranan markalarından biri olmasa da yavaş yavaş ilerleyen markalardan biri olan Motorola, uzun süredir merakla beklenen Motorola One Vision akıllı telefonlarını tanıttı.

Markanın yeni akıllı telefonlarını tanıtmasıyla beraber birçok konuda ilke imza attığını da gördük. Hemen yeni akıllı telefonlar için tasarım ve teknik detaylardan söz edelim. Dikkat çeken modelin detayları hakkında detaylı bilgilere geçiyoruz.

Motorola One Vision Tasarım Detayları

Motorola bu modelde, hem teknik açıdan hem de tasarım açısından Samsung modellerini andıran bir çizgi sundu. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde ilk dikkat çeken kısım, ekran üzerinde yer alan ön kamera oldu.

Tıpkı Samsung modellerinde olduğu gibi telefonların ön kamerası ekran üzerine konumlandırılmış durumda. Köşeye konumlandırılmış olan tek ön kamera kullanan telefonda çentik alanı da bulunmuyor.

Üst kısımda herhangi bir çentik alanı olmamasına karşın, alt kısımda mini bir çerçeve var. Geri kalan kısımlarda çok geniş çerçevelerin olduğunu söylemek yanlış olur. Arka kapa kısmından da söz edelim.

Ön kısımda sunulan yenilikçi yapı arka kısımda da kendisini göstermiş durumda. Arka kapak kısmında üst üste sıralı olan çift kamera bizleri karşılıyor.

Kamera için özel olarak ayrılmış alanın hemen altında flaş ışığının olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yine M logosunun yer aldığı parmak izi sensörleri de yerini koruyor. Tasarım kısmında sunacağımız detayların bunlarla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Motorola One Vision Ekran Teknolojisi

Yeni akıllı telefonların ekran teknolojisi kısmına geçelim. Ekran kısmında da oldukça başarılı bir akıllı telefon sunulmuş durumda. 6.3 inçlik bir panel kullanılan telefonun, IPS LCD panelinde 1080 X 2520 piksel çözünürlük değeri dikkat çekiyor.

Bu çözünürlük değeri ve 432 PPi değerinden çok öne çıkan kısım ise telefonların ekran özelliği. Zamanında Sony tarafından da kullanılan CinemaVision teknolojisine yer veren akıllı telefon 21:9 en boy oranına sahip ve sinema görüntüsü sunuyor.

Motorola One Vision Teknik Detaylar

Gelelim Samsung çizgilerini öne çıkaran bir başka detay kısmına. Exynos 9609 işlemcilerine sahip olan akıllı telefon, 10 nm üretim sürecinden geçmiş olan işlemcilerle beraber 2.2 GHz hız değeri sunuyor. 10 nm üretim sürecinden geçen işlemciler, Mali G72 MP3 grafik birimine sahip.

8 çekirdekli işlemcilerin beraberinde gelen RAM bellek miktarı ise 4 GB RAM olarak açıklandı. 4 GB RAM bellek miktarı tek seçenek olarak sunuluyor. 6 ya da 8 GB RAM bellek seçenekleri bulunmuyor. Diğer modellerden farklı olan kısımlardan birisi de burası.

Kamera Teknolojisi Nasıl?

Kamera kısmında ise yine iddialı bir telefon var. Arka kısımda 48 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip olan bir ana kamera görüyoruz. 4K çekim yapabilen bu kameraların dışında 5 MP değerinde ikinci bir kamera daha var.

Derinlik algısı için kullanılan ikinci kamera f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip. Ön kamera kısmında ise 25 MP değerinde, f/2.0 diyafram açıklığı bulunan bir kamera sunulmuş durumda.

3500 mAh değerinde bataryası, Android 9 işletim sistemi, 15W hızlı şarj desteği ile beraber Motorola One Vision modelinin fiyatı ise 300 Euro olarak açıklandı.