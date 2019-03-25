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Motorola One Vision Teknik Çizimi Paylaşıldı!

Motorola'nın ilk Exynos yonga seti destekli telefonu, Motorola One Vision'un teknik çizimi yayınlandı....

By Muhammed Arslan

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Son raporlar, Motorola One Vision akıllı telefonunun, şirketin yeni Android One telefonu olduğunu ortaya çıkardı. Aynı akıllı telefonun, Çin’de Motorola P30 telefonunun yükseltilmiş bir sürümü olan Motorola P40 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Spesifikasyonlarla ilgili kilit detaylar bir önceki hafta ortaya çıkmıştı. Bugün ise Motorola One Vision’ın sızdırılmış bir teknik çizimi ön ve arka tasarımını ortaya çıkardı. Motorola One Vision, sol üst köşesinde bir delik içinde yer alan selfie kamerası ve yüksek boy oranlı bir ekranla gelecek.

Telefonun kahverengi renkli arka panelinde dikey bir çift kamera modülü ve altında ise bir LED flaş bulunuyor. Arkadaki Motorola logosuna bir parmak izi okuyucusu yerleştirilecek.

Motora One Vision Teknik Çizimi Paylaşıldı!

Android One logosu ise, telefonun arka panelinin alt kenarına doğru yerleştirilmişti. Cihazın alt kenarında harici bir hoparlör ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Geçen hafta yayınlanan sızdırılmış bilgilere göre, Motorola One Vision‘ın, 21:9 boy en boy oranlı bir ekranla geleceği ileri sürüldü. Ekranın 1080 x 2560 piksel FullHD+ çözünürlüğünü desteklediği söyleniyor.

Akıllı telefonun, Motorola’nın ilk Exynos destekli cihazı olarak tanıtılması bekleniyor. Exynos 9610 yonga seti tarafından desteklenmesi muhtemel. Yongaseti 3GB veya 4GB RAM‘le birleştirilebilir. 32GB, 64GB ve 128GB gibi depolama seçeneklerinde piyasaya sürülecek. Ayrıca 3.500mAh’lık bir bataryası var.

KaynakTigerMobiles
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