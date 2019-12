Motorola One Zoom, DxOMark’ta Rekor Kırdı!

Motorola One Zoom, amiral gemisinin kamera özelliklerine sahip orta sınıf bir akıllı telefon. OIS özellikli 48 megapiksel lens, 16 megapiksel ultra ince sensör ve 5 megapiksel derinlik sensörü dışında, One Zoom, OIS destekli 8 megapiksel telefoto objektifi 3x optik zoom ile gösterir. Akıllı telefon, 6.39 inçlik AMOLED ekranda görüntülenebilen 4K çözünürlükteki videoları kaydeder. One Zoom’un ekranındaki su damlası çentiği, 25 megapiksellik bir selfie kameraya sahip. Snapdragon 675 yonga seti destekli One Zoom’un kamerası son zamanlarda DxOMark’taki iyi insanlar tarafından sıkı bir protokolün ardından test edildi ve sonuçlar o kadar etkileyici değildi.

Motorola One Zoom DxOMark Puanı

Ortalama DxOMark kamera puanı 87 olan Motorola One Zoom, sırasıyla ortalama 80 ve 82 puana sahip olan Moto G7 Plus ve Moto Z2 Force gibi şirketteki diğer birçok akıllı telefondan daha iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre yüksek puanlara rağmen, her üç akıllı telefon da pazar liderlerine yetişmedi.

Bununla birlikte, One Zoom doğal olarak daha iyi performans gösteriyor ve sırasıyla ortalama puanları 88 ve 86 olan iPhone 7 Plus ve Galaxy A50 gibi daha eski Apple ve Samsung cihazlarıyla karşılaştırılabilir. Hareketsiz fotoğrafçılık açısından, Motorola One Zoom 92 puan kazanmayı başarıyor. Kriterlere yakın olmasa da, Moto G7 Plus üzerinde önemli bir gelişme sunuyor.

Motorola One Zoom Kamera Performansı

Telefoto lensin eklenmesiyle, dörtlü kamera kurulumu daha iyi optik zoom, biraz daha iyi geniş açılı çekimler, pozlama ve bokeh devralır. İyi aydınlatılmış koşullarda çekim yaparken pozlama dengeli görünürken, hem iç hem de dış mekanlarda ayrıntılar kabul edilebilir. Bununla birlikte, görüntüler, özellikle kırpıldığında, kenarlarda belirgin bir şekilde fazla gölgelemeden muzdariptir. Gürültü seviyeleri de bütçedeki diğer cihazlara kıyasla daha yüksek.

Telefoto lensli dörtlü kamera kurulumu Motorola One Zoom’un lehine çalışır, çünkü akıllı telefon bütçe bilincine sahip izleyiciler için cazip bir teklif sunar. Portre modunda iyi pozlama, düzgün otomatik netleme ve arka plan bulanıklığı cihaz lehine çalışır. Bununla birlikte, eğer Motorola geleceği ile liderleri ele almayı planlıyorsa, dinamik aralıkta, ultra geniş çekimlerde ve renk sunumunda ciddi iyileştirmeler yapılması gerekiyor.