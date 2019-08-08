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Motorola One Zoom Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola'nın yaklaşan cihazı Motorola One Zoom, dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Ayrıca cihazın Tetracell teknolojisini desteklemesi bekleniyor...

By Muhammed Arslan

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Motorola‘nın kısa bir süre önce Motorola One Zoom üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Kısa bir süre önce ise akıllı telefonun önemli özelliklerini ortaya çıkaran bir sızıntı meydana geldi. Bir yayın tarafından paylaşılan bilgilere göre, Motorola One Zoom 1080 x 2340 ekran çözünürlüğü ile gelecek.

Önceki birkaç sızıntı 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacağını iddia etmektedir. HDR desteğine sahip olacak. Bunun dışında, yayın fiyatlandırma, tasarım RAM depolama, Renk çeşitleri, Pil Boyutu, işlemci ve daha fazlası gibi detayları da ortaya koyuyor.

Buna göre, yaklaşmakta olan telefon 6GB RAM ile birleştirilmiş Snapdragon 675 işlemciyle geliyor. Akıllı telefona güç sağlamak için Turboşarj desteğiyle birlikte gelmesi gereken 4000mAh‘lık bir batarya var.

Motorola One Zoom Özellikleri Sızdırıldı!

Cihazın öne çıkan özelliği, 12MP çekim yapabilecek 4’ü 1 arada piksel bindirme teknolojisine sahip olacak. Bu sayede çekimleri 48MP olarak ortaya çıkacak. Cihazın dörtlü kamera kurulumunun olması bekleniyor.

Ayrıca bir 8MP sensörle birlikte bir 12MP kamera sensörü ve dördüncüsü de derinlik algılama için kullanılıyor. Cihaz 13 mm – 81 mm ve 5x hibrit zoom, çift OIS, 1,6 mikron piksel boyutu ve daha fazlası gibi özelliklerle geliyor olacak. Selfie çekimleri için, 16MP sensör kullanılıyor.

Telefonda 4GB yanı sıra 6GB RAM seçenekleri ve 128GB depolama ile birlikte 64GB depolama gelmesi bekleniyor. Cihaz, Gri ve Mor renk seçenekleriyle gelecek ve aynı zamanda geçmişten gelen sızıntılara göre Kahverengi renk seçeneği de mevcut olacak. Cihazın 429 Avro civarında olduğu söyleniyor.

Kaynak91Mobiles
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