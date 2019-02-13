Son zamanlarda yapılan bir sızıntı habere göre, Motorola‘nın yakında çıkması beklenen akıllı telefonlardan en az ikisinin Samsung’un Exynos serisi işlemcilerini kullanacak.

91mobiles tarafından paylaşılan yeni bilgiler, yaklaşmakta olan Motorola P40‘ın Exynos 9610 yonga seti tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor.

Motorola P40 modelinin daha önce sızdırılan bilgileri göz önüne alındığında, Snapdragon 675 yonga seti ile çalıştığı ifade ediliyordu. Bununla birlikte, yeni bilgiler Samsung’un 10nm işlemi olan Exynos 9610 yonga setinin cihaza güç sağladığını gösteriyor.

Akıllı telefonun birden fazla sürüm ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bunlar;

– 32GB depolama + 3GB RAM

– 64GB depolama + 4GB RAM

– 128GB depolama + 4GB RAM

Ayrıca bkz: Motorola P40 Özellikleri

Motorola P40 modeli, şirketin delikli ekranla gelen ilk telefonu olacak. Önceki model olan Motorola P30 telefonu gibi, yaklaşan P40 da Android One cihazı olarak piyasaya sürülecek.

Akıllı telefonun arkasında çift kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca birincil sensörün 48 megapiksel olduğu iddia ediliyor. Önceki sızıntılar, ikincil sensörünün 5 megapiksel olabileceğini ileri sürdü.

Ayrıca P30 modelinden farklı olarak bi diğer özellik ise NFC bağlantısının olmasıdır. Akıllı telefon, 3.500mAh batarya ile geleceği düşünülüyor. Renk seçenekleri arasında Altın sarısı ve mavi olabilir.