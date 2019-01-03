Akıllı telefon pazarında toplam iki adet P serisi var. Bunlardan birisi daha çok bilinen amiral gemisi Huawei P serisi ve diğeri yeni çıkan Motorola P30 serisi. Ancak Motorola işleri daha kafa karıştırıcı hale getiriyor. Şimdi de Motorola P40 modelinin varlığı netleşmiş oluyor. Motorola ile ilgili bilgileri sızdırmasıyla ünlü bir kaynak, bugün Motorola P40 modeli hakkında birçok özelliği gün yüzüne çıkardı.

Kaynağı paylaşmış olduğu tweette, Motorola P40 oldukça yeni bir yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ile birlikte gönderilecek. 11nm işlemi ile hızlı bir performans sunacaktır.

Bu yonga seti, şu anda herhangi bir akıllı telefonda yer almamaktadır. Ancak mevcut söylentilere göre Redmi Pro 2 de dahil olmak üzere bir dizi 2019 akıllı telefonlarında yer alacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 6.2 inçlik bir HD+ IPS paneli bulunmaktadır. Ayrıca 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle 6GB RAM‘i de taşıyacak.

Motorola P40, şu anda çok konuşulan ve ilk olarak 10 Ocak’ta Xiaomi’nin cihazında görülebilecek olan en yeni 48MP sensörle dolu olacak. Önde 12 MP’lik bir sensör olacak. Telefona ise 4132mAh’lık batarya güç verecek. Büyük olasılıkla Android Pie güncellemesine sahip.