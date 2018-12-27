Bu yıl gündemde yer alan Motorola telefonları arasında en popüler Motorola P serisi vardı. P serisinin içinde, Motorola P30, Motorola One adıyla bilinen Motorola P30 Play ve Motorola One Power adıyla bilinen Motorola P30 Note modeli yer alıyordu. Ancak P serisi bu yıl sona ermedi. Yeni bir sızıntı, serinin Motorola P40 adı altında gelecek yıl tekrardan devam edeceğini ortaya çıkardı.

Sızıntı haberin kaynağında OnLeaks’in 91mobiles ile ortaklaşa yaptığı bir tasarımı baz alıyor. 360 derecelik video bir inceleme içeriyor diyebiliriz. Videonun yanı sıra telefona ait ilk görüntüler de ortaya çıktı. Tasarım bakımından oldukça iddialı olduğunu varsayabiliriz.

Motorola P30 serisinin en önemli özelliği ekranın üstünde yer alan çentikler olmuştur. Motorola P40 için ise, 2019 trendi olan ekran içi selfie kamerası olması dikkat çekiyor. Ekran üzerinde küçük bir deliğe sahip olacak ve Samsung Galaxy A8s modeli gibi yüksek bir ekran oranını bulunduracak. Diğer P40 telefonlarının da aynı tasarımı kullanıp kullanmayacağını söylemek için henüz çok erken.

Ön kamerayı barındıran delik sol üst köşede yer alıyor. Samsung Galaxy A8s modelinden biraz daha büyük görünüyor. Çerçeveler küçülmüş gibi görünmüyor, ayrıca üste yer alan çerçeve sanki biraz daha kalın. Ancak, bu sadece bir teknik çizim ve cihazın kendisi biraz farklı olabilir. Ekran boyutu değişmedi ve 6.2 inç olarak kaldı.

Motorola P40 - Teknik 1 - 3

Motorola P40’ın arkası da yeniden tasarlandı. Biri 48MP sensör olduğu ifade edilen çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Sensörler aynı yuvadadır, ancak LED flaş aralarında değil, kameraların altında durmakta. Motorola logosu siyah ve parmak izi tarayıcıya ev sahipliği yapıyor.