Motorola Razr 2019 Görselleri Paylaşıldı

Çok kısa bir süre önce akıllı saat modellerini yenileyen Motorola, akıllı ürün alanında yeniden kendisini göstermeye başladı. İlk olarak akıllı saatini ortaya çıkaran marka, şimdi ise Motorola Razr 2019 telefonları ile gündemde.

Katlanabilir bir akıllı telefon modeli olacağı iddia edilen ve bu nedenle merakla beklenen Motorola Razr 2019 hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Motorola Razr 2019 modeline ait olduğu söylenen yeni görseller yayınlandı. Yayınlanan yeni görsellerle beraber telefonların detayları da ortaya çıkmış oldu.

Motorola Razr 2019 Tasarımı Nasıl Olacak?

Görsellere baktığımız zaman, yandan değil de doğrudan ortadan katlanan bir model karşımıza çıkacak. Dikine bir şekilde katlanacağını gördüğümüz akıllı telefonun, kapandığı zaman cep telefonlarından hatırladığımız kapaklı telefon tasarımını ortaya koyacağı görülüyor. Açıkçası bu modelin diğer katlanan telefonlardan farklı bir yapısı olacağını söylemek yanlış olmaz.

Görseller çok net değil ancak telefon kapandığı zaman, kapak kısmında sürekli açık ekranın kullanılacağı da görülmekte. Yine kapak üzerinde kamera olduğunu düşündüğümüz geniş bir dairenin bulunduğunu da ekleyelim.

Bunun dışında kasanın altına baktığımız zaman ise parmak izi sensörleri karşımıza çıkıyor. Parmak izi sensörleri de konum olarak hemen arka kapağın üzerine yerleştirilmiş. Tasarımı konusunda bu detayları paylaşabileceğimiz yeni akıllı telefonların, teknik özellikleri kısmında da bazı bilgiler ortaya çıktı.

Buna göre Motorola Razr 2019 akıllı telefonların dikine uzun bir OLED ekran bulunacak. 6.2 inçlik ekranın 600 X 800 piksel çözünürlüğüne sahip olduğunu göreceğiz. Snapdragon 710 serisi işlemcilerin kullanıldığı seride, 4 ve 6 GB RAM seçenekleri de sunulacak.

Katlanabilir yapısı ile çok daha ön planda olması beklenen yeni akıllı telefonların bu özelliklerinin netlik kazanacağı tanıtımın ne zaman yapılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 1500 dolar civarlarında fiyatının olması beklenen telefonun, yıl bitmeden ortaya çıkacağı söyleniyor. Tabii ki kesinlik kazanmış bir bilgi yok.