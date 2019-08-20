Motorola RAZR 2019 Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için yeni alternatifler gelmeye başladı. Bu alanda standart akıllı telefon modellerinden farklı olarak yavaş yavaş katlanabilir akıllı telefon modelleri ortaya çıktı. İlk olarak ZTE, hemen sonrasında Samsung hemen sonrasında Huawei derken bu alanda yeni bir akıllı telefon modelinin daha geleceği ortaya çıktı. Bu kez Motorola RAZR 2019 modellerini bekliyoruz.

Motorola RAZR 2019 akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağı kısmında ise bazı detaylar gelmeye başladı. Aslında Motorola RAZR 2019 akıllı telefonlarının konuşulmasının nedeni, yeni akıllı telefonların patent görsellerinin ortaya çıkması olmuştu. Şimdi ise yeni görsellerle ortaya çıktı ve telefonların nasıl bir sistem sunacağı konusunda detaylar paylaşıldı.

Motorola RAZR 2019 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken ilk kısım, esnek ekranlar olacak. Telefonların esnek ekranlı modeller olması bekleniyor. Tamamen ortadan katlanabilir olarak gelecek olan esnek ekranlı akıllı telefonların ne gibi bir sistem sunacağı konusunda ise net bilgiler yok.

Yani bu modelin amiral gemisi bir akıllı telefon modeli mi olacağını bilemiyoruz. Fakat beklenti amiral gemisi akıllı telefonlar sınıfına dahil olacak olan bir akıllı telefonun gelmesi. Esnek ekranın kullanılacağı akıllı telefonun, tamamen ortadan katlanması söz konusu olacak. Telefonu dikine olarak katlamak, kullanılabilirliği de bir hayli öne çıkarmış olacak.

Telefonun açılması durumunda ise tablet boyutunu kazanması söz konusu olacak. Tablet boyutunda bir akıllı telefonun gelecek olması önemli bir artı olacak.

Yeni akıllı telefonların ekran özellikleri dışında dikkat çeken bir başka kısmı ise fiyatları olacak. Öyle ki bu modelin fiyat kısmında da amiral gemisi modellerini geride bırakacağı bilgisi var. İddialara göre yeni akıllı telefonların fiyatı 1500 dolar olacak.

1500 dolar fiyatın, Samsung’u bile geride bıraktığını görmek mümkün olacak. Sadece Samsung değil, bunun yanında Huawei akıllı telefonlarının da geri planda kaldığını görmek mümkün olacak. Telefonların ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Muhtemelen yeni modelin tanıtımı için bir süre daha beklemek gerekecek. En azından bu sene içerisinde detayların ortaya çıkması muhtemel olabilir.