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Motorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı

By Selin Polat

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Motorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı

Motorola, yeni Razr 2019 ve One Vision telefonlarıyla marka portföyünü yenilemek istiyor. Razr serisi 2000’li yılların başından itibaren benzersiz V3 cep telefonu ile öne çıkıyor. Katlanabilir telefonların tanıtılmasıyla birlikte, şirket çok modern bir bükülebilir – katlanabilir ekranla yeniden canlandırmaya hazır görünüyor.

Geçen ay, raporlar, cihazın 6,2 inçlik katlanabilir ekranı ve Snapdragon 710 işlemci gibi önemli özelliklerine ışık tuttu. Bugün, Voyager kod adı verilen cihaz Bluetooth SIG’den sertifikasını aldı ve artık resmi bir duyuruya yakın olduğunu belirtti.

Sertifika açıklamasından, cihazın ABD için özel bir Verizon modeli olacağını açıkça görebiliyoruz. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacağını görüyoruz. Söylentiler, 1,500 dolarlık fiyat yapısına işaret ediyor ve bu da cihazı katlanabilir segmentte 2000 dolarlık Samsung Galaxy Fold ve 2.600 dolarlık Huawei Mate X‘e göre daha rekabetçi hale getirecek.

Razr 2019 ile birlikte Motorola One Vision da Bluetooth sertifikası aldı. SIG sitesinde, Bluetooth 5.0 ile donatılmış cihazın dört çeşidi göründü. Geekbench listesinden, cihazın 3GB veya 4GB RAM ve 32GB-128GB aralığında depolanan bir Samsung Exynos 9610 işlemci içereceğini biliyoruz. Telefon, Android One programının bir parçası olacak ve Android 9 Pie’i kutudan çıkaracak. Cihaz ayrıca çift 48MP + 12MP arka kameralı 6.2 inç FHD + punchhole ekrana sahip olacak.

KaynakGsmarena
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