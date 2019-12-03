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Motorola RAZR 2020’ye Dair Bir Patent Ortaya Çıktı! Tasarımı İnanılmaz!

Sevilen telefon Motorola Razr'ın, 2020 modeli için yeni bir patent ortaya çıktı. Hayata geçerse çok konuşulacak olan telefonun detaylarını sizler için derledik..

Ayşen Sıla

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Motorola RAZR 2020'ye Dair Bir Patent Ortaya Çıktı! Tasarımı İnanılmaz!

Motorola‘nın ilk katlanır ekranlı akıllı telefonu yakın zamanda açıklandı. Bu açıklama, şirketin en çok satan modeli olan Motorola RAZR‘a dayanıyordu. Ancak bu model, yeni bir akıllı telefon kategorisinde olacak.

Raporlara göre, sözde Motorola RAZR 2020 patentleri, şirketin başka bir devrim yaratan cihazı olacağını gösteriyor. Patent haritası, Motorola RAZR 2020‘nin katlama yönteminin mükemmel olduğunu belirtiyor. Ek olarak, Motorola bu yeni telefonun modüler bir tasarımını da ortaya çıkarttı.

Rapora göre cihazı, harici modüler bileşenlerle farklı şekillerde birleştirebilir, akıllı telefonunuzu bir şarj cihazına, projektöre, büyüteçli bir merceğe veya gelişmiş bir kameraya dönüştürebilirsiniz. Bileşenleriniz, telefona bağlı olduğu sürece telefonunuzu anında daha güçlü bir ürün haline getirebilirsiniz.

Katlanır ekran tasarımı nedeniyle, harici modüler tasarım kullanılmadığında, Motorola RAZR 2020 “normal” bir akıllı telefon. Harici modüler bileşenler kullanıldığında, Motorola RAZR 2020 çok yönlü bir cihaz haline gelebiliyor.

Patent başvurusu, 22 Ağustos’ta 2018’de resmi olarak yayınlandı. Ancak, yakın zamanda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) veritabanında saklandı.
Bu arada, bu patent haritası üreticinin böyle bir akıllı telefonu piyasaya süreceği anlamına gelmiyor. Umarız böyle mükemmel bir cihaz, hayata geçirilebilir.

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