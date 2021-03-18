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Motorola Razr 5G, Android 11 Güncellemesini Almaya Başladı

Ayşen Sıla

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Motorola Razr 5G, ic

Motorola Razr 5G, Motorola Razr 2019’dan sonra şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu olarak satışa sunuldu. Bu telefon, Eylül 2020’de Android 10 ile piyasaya çıktı. Şimdi, aylar sonra, Android 11 güncellemesi almaya başladı.

Geçen Aralık ayında Motorola, Android 11’e güncellenecek cihazların bir listesini yayınladı. Ancak şirket, bu akıllı telefonların ne zaman güncelleme alacağını açıklamamıştı.

Birinci sınıf bir telefon olan Motorola Razr 5G bu güncelleme için uygundu. Moto Updates Tacker (PiunikaWeb aracılığıyla) adlı otomatik bir Telegram kanalına göre, Razr 5G Android 11 güncellemesi şu anda Japonya’da kullanıma sunuldu bile.

Motorola Razr 5G, ic

Şu an itibariyle, bu güncellemenin diğer bölgelerde ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak önümüzdeki haftalarda dünya çapında daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniuor.

Aralık ayında uygun cihazların listesini açıklamasına rağmen, Lenovo’nun alt şirketi Motorola, Android 11 kararlı güncellemesini Moto G Pro’dan başlayarak yalnızca Ocak ayı sonlarında yayınlamaya başladı. Güncelleme daha sonra geçen hafta Moto G8 ve Moto G8 Power’a sunuldu.

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