Motorola Razr Canlı Kanlı Ortaya Çıktı

Farklı yapıda akıllı telefon modellerini daha sık görmeye başladık. Zaten çerçeveli akıllı telefonlar son buldu. Artık ya tamamen çerçevesiz akıllı telefon modelleri sunuluyor ya da buna benzer benzersiz tasarımlar sunuluyor. Bu tasarımlarda katlanabilir akıllı telefon modellerinin farklı bir yeri var. Sürekli yeni modellerin eklendiği katlanabilir akıllı telefon modellerine eklenecek olan son seri ise Motorola Razr olacak.

Motorola Razr Tasarımı Nasıl Olacak?

Kısa bir süre önce yeni seri akıllı telefon modellerine ait olduğu iddia edilen bazı görseller paylaşılmıştı. Yeni akıllı telefonların tasarımını gösteren bu görsellerin hemen sonrasında Motorola Razr akıllı telefonlarının canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Telefonun kullanılırken çekilmiş bir görüntüsü olduğu iddia edilen görüntünün paylaşılmasıyla beraber tasarım netlik kazandığını söylemek gerekiyor. Öyle ki telefonun son görselleri daha önce sızdırılmış olan görsellere oldukça benziyor.

Bu da üzerinde durulan tasarımın doğrulandığını göstermekte. Genel olarak tasarıma baktığımız zaman Motorola Razr akıllı telefonların dikine uzun bir model olacağı görülüyor. Telefonun alt kısmında geniş bir kapak tutacağı alanının olduğunu görülüyor. Bunun dışında ekranın tam ortasında menteşe alanının kullanıldığını görmek mümkün oluyor. Telefonun tutulduğu noktada bir menteşe bölümünün yer aldığı net bir şekilde görülüyor.

Telefon tanıtıldığı zaman daha net olarak göreceğiz ancak görünen o ki beklendiği gibi dikine katlanan bir akıllı telefon modeli sunulacak. Daha önce sunulan akıllı telefon görsellerinde de yer aldığı gibi telefon katlandığı zaman üst kısımda bir mini ekran alanı bulunacak. Bu ekran alanının da yine dokunmatik olması beklentisi var.

Tasarımı konusunda belli başlı detayları ortaya çıkan Motorola Razr, teknik özellikler kısmında da Snapdragon 710 işlemcilerini sunacak. Orta segment işlemcilerin 4 ve 6 GB RAM ile desteklenmesi de yine beklenen detaylar arasında.

Ekran kısmında ise 6.2 inçlik OLED ekranın kullanılacağı söyleniyor. OLED ekran katlandığı zaman, 2,69 inçlik bir ekran sunulacak. 800 X 600 piksel değerinde olacak olan diğer ekranın detayları belli değil.

Bu özellikleriyle beraber 1500 dolar satış fiyatına sahip olacağı sızdırılan akıllı telefonların 2019 yılı bitmeden tanıtılması söz konusu olacak.