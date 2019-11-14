Motorola Razr Flip Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Aylarca sızıntı haberden sonra Motorola, sonunda Motorola Razr Flip cep telefonunu tanıttı. Orijinal Razr telefonunun ilk yıllardan itibaren yenilenen sürümü şimdi katlanabilir bir ekranla geliyor. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir telefonlarının aksine, Razr orta sınıf özelliklere sahip daha küçük bir cihaz ve 1.499 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Motorola Razr 6.2 inçlik bir ana Flex View p-OLED ekrana sahip. 2142×876 piksel desteği ve 21: 9 21:9 oranı ile geliyor. Cihazın açılmasıyla yeni bir ekrana sahip oluyoruz. Açıldığında, Razr flip telefonun boyutu 171.5×71.95×7.06mm oluyor. Eski cihaz gibi, yeni Razr’da da büyük bir çene var. Çenede kapasitif bir parmak izi sensörü var.

Galaxy Fold ve Mate X tablet olarak kullanmak için yatay olarak açılabilirken, Razr normal bir telefon olarak kullanmak için dikey olarak açılıyor. Kullanıcıların Razr flip telefonunu sorunsuz bir şekilde katlamasını ve açmasını sağlayan esnek ekranın altına yerleştirilmiş iki paslanmaz çelik menteşe vardır.

Cihaz kapalıyken, kullanıcılar 800×600 piksel çözünürlük sunan 2.69 inçlik Quick View ikincil ekranını kullanabilirler. Katlandığında 94.5×71.95×14.06mm boyutlarında oluyor. İkinci ekran bildirimleri ve mesajlara cevap verme gibi temel görevleri görüntülemek için kullanılabilir. Hızlı Görünüm, hızlı yanıt sağlayan Google Asistan ile entegre edilmiştir.

Donanım ve Kamera Özellikleri

Snapdragon 710, Motorola Razr’a destek sağlıyor. Yonga seti, 6GB RAM ile eşleştirilmiştir. 128 GB dahili depolama özelliği mevcut. Cihaz, USB-C ile 15W TurboPower şarjı için destek taşıyan 2,510mAh batarya ile çalışıyor. Telefon Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Motorola Razr’ın katlanabilir ekranında bir çentik var. Bir hoparlörden ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel selfie kamerasını içeriyor. Quick View ekranının altında, çift LED flaş, lazer otomatik netleme, Çift Piksel otomatik netleme, Gece Görüş modu ve EIS gibi özelliklere sahip 16 megapiksel f/1.7 açıklıklı kamera bulunuyor.

2019 Motorola Razr cep telefonunda dört mikrofon ve altta konumlandırılmış bir hoparlör var. Razr’da 3,5 mm ses jakı yoktur ve microSD kart yuvası için de desteği yoktur. Son olarak, cihaz e-SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C gibi bağlantı özellikleri ile donatılmıştır.