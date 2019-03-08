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Motorola Razr Katlanabilir Akıllı Telefonun Özellikleri Ortaya Çıktı

By Selin Polat

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Motorola Razr katlanabilir akilli telefon

Motorola‘nın Razr markasını daha önce esnek bir ekran ile diriltmeyi planladığını duymuşsunuzdur. Temel olarak, yüksek teknolojili bir twist ile bir flip telefon olacak. Neye benzeyeceğine dair daha önxe bazı şemalar gördük ve şimdi yazılım özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntıya sahibiz.

XDA Geliştiricileri’ndeki adamlar, bazı özellikler hakkında bilgi edindi ve bunları diğerleriyle paylaşmaya nezaket gösterdi. Yeni görenler için ikinci ekran arka tarafa yerleştirildi. Bu ekran tüm Android özelliklerine tam erişim sağlamaz. Moto Display, Moto Actions ve Moto Camera gibi ikinci ekrana yalnızca birkaç uygulamaya izin verilecek.

İkinci ekran açıldığında Chrome’da web sayfalarını kaydırmak için izleme paneli görevi görebilir. Mühendisler diğer uygulamaları da desteklemeyi planlıyor. Ekranda ayrıca 6 adet hızlı ayar gösterilir.

Motorola Razr katlanabilir akıllı telefon

Ana kamera fotoğraf çekerken ikinci ekran vizör görevi görebildiğinden özçekim çekmek için kullanılabilir; Harici ekran aynı zamanda bildirimleri gösterir ve medya kontrollerine sahiptir. İkinci ekran için de farklı bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

Razr telefonlarının geleceği hakkında bizi heyecanlandıracak çok fazla bilgi var ve resmi bir duyuru beklemiyoruz.

KaynakGsmarena
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