Yeniden akıllı telefon pazarında hareketlenmeye başlayan markalardan biri olarak karşımıza çıkan Motorola, kısa süre önce yeni akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri içerisinde 4 farklı telefon görmüştük. Yeni akıllı telefonların tanıtımının hemen sonrasında bu kez ise Motorola Razr akıllı telefonları gündeme geldi.

Aslında daha öncede paylaşılan ve tasarımı için ilk bilgileri ortaya çıkan Motorola Razr akıllı telefonlarının bu kez en net görselleri ortaya çıktı. Motorola Razr akıllı telefonlarının tasarımı konusunda yeni bilgiler veren görsellerin detaylarına geçelim.

Motorola Razr Nasıl Bir Telefon Olacak?

Lenovo cephesinden gelen görsellere göre yeni akıllı telefonlar katlanabilir ekranlı olacak. Telefonun ekranının tamamen katlanabilir olmasının tasarımı oldukça değiştirdiğini göreceğiz. Ön kısımda çentikli bir ekran kullanılacak ve bu tasarım tüm ekranın görüntüsünü etkileyecek. İnce uzun bir ekranla gelecek olan akıllı telefonun katlandığı zaman ise kapaklı telefonlar gibi göründüğünü görmek mümkün olacak.

Kapaklı bir cep telefonu hissi verecek olan akıllı telefon, katlandığı zaman oldukça küçük bir tasarıma sahip olacak. Telefonun katlandığı zaman üst ekranı ortaya çıkacak. Tıpkı bir dönem kapaklı cep telefonlarında yer alan detaylarda olduğu gibi kapak kısmında mini bir ekran göreceğiz.

Bu kısımda da saat bilgilerinin ve telefonun isim bilgilerinin yer aldığını görmek mümkün olacak. Yine arka kameranın da bu kapak kısmında yer aldığını göreceğiz. Muhtemelen yüksek özelliklere sahip olan tek bir kamera görmek mümkün olacak.

Motorola Razr akıllı telefonlarının teknik kısımda daha ne gibi artılar sunacağı konusunda ise bilgiler yok. Muhtemelen bu modelde çok yüksek sistem özelliklerini göremeyeceğiz. Hem ekran özellikleri hem de teknik özellikler kısmında ideal bir akıllı telefon modeli söz konusu olacak. Amiral gemisi yerine orta segment bir akıllı telefon beklentisi var.

Razr modellerinin cep telefonu efsanesi olduğu dönemlerden izler taşıyacak olan akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda da kesin bilgiler yok. Muhtemelen tanıtımın bu yıl içerisinde yapıldığını görmemiz mümkün olacak. Yine de kesin bir tarih vermek pek mümkün değil.