Motorola Razr vs Samsung Galaxy Fold Karşılaştırması

Motorola Razr telefonunu yeni bir ürünle yeniden canlandırdı. Şirket ikonik telefonunu geri getirdi ve bu sefer katlanabilir bir ekran öne sürdü. İç kısmında bir kapak gibi ikiye katlanan büyük bir esnek ekranı var. Yeni Motorola Razr sadece retro tasarımı geri getirmekle kalmadı aynı zamanda fütüristik görünmesini de sağladı.

Ve evet, yakında Türkiye’de de satışa sunulacak. Galaxy Fold ise Samsung’un esnek bir ekran sunan ilk katlanabilir telefonu. Ancak Samsung‘un katlanabilir akıllı telefona yaklaşımı Motorola‘nın yaptıklarından farklı.

Ancak Samsung‘un katlanabilir akıllı telefona yaklaşımı Motorola’nın yaklaşamına göre oldukça farklı. Artıları ve eksileri ile işte bilmeniz gerekenler.

Tasarım

Motorola ve Samsung, katlanabilir bir telefonun nasıl görünmesi gerektiğine dair çok farklı iki yaklaşım benimsedi. Galaxy Fold, kitap gibi katlanan 7,3 inçlik geniş bir LED ekran sunuyor. Böylece Fold‘un form faktörü Razr‘a kıyasla dikey olarak daha uzun.

Samsung’un amacı, içinde büyük bir ekran ve kapakta daha küçük bir 4,6 inç ekran bulunan akıllı telefon tablet deneyimi sunmak. Bu arada, Motorola Razr, ikonik Razr’ın aynı flip phone tasarımını sürdürüyor. Katlandığında, Razr kapağı 2,8 inç ekrana sahip küçük bir cep boyutunda. Açıldığında, normal bir akıllı telefonun boyutu olan 6.2 inçlik esnek bir direk ekrana sahip.

Donanım

Motorola Razr, nostaljik ve fütüristikliği kadar, donanımı o kadar heyecan verici olmayabilir. Motorola Razr, bir yonga seti yerine, orta seviye bir Snapdragon 710 işlemci tarafından desteklenmekte. Bu, Motorola Razr‘ın piyasaya sürüldüğü fiyattan, en üst seviye donanım bekleyenlerin canını acıtabilir. Aynı zamanda Razr, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip.

Buna karşılık, Galaxy Fold, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip ve Snapdragon 855 yonga seti içeren maksimum özellikleri barındırmakta. Aynı zamanda, bazıları Galaxy Not 10‘da da bulunan toplam altı kameradan oluşuyor. Öte yandan, yeni Razr, kapak ekranında tek bir 16MP ana kamera barındırıyor ve cihaz kendi kendine özçekim yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, açıldığında esnek ekranın üzerinde bir 5MP kamera bulunmakta.

Ekrandan bahsetmişken, Galaxy Fold, QXGA + 1536 x 2152 çözünürlük ve kapakta 4.6 inç HD + 840 x 1960 ekran ile 7.3 inç Infinity Flex Dynamic LED ekrana sahip. Bu arada, Motorola Razr, 2142 x 876 HD çözünürlüğe sahip 6.2 inçlik bir Flex View ekrana ve 600×800 çözünürlüğe sahip 2.7 inçlik bir LED ekrana sahip.

Aynı zamanda Galaxy Fold, kapak ve ana ekran arasında geçiş yaparken kesintisiz bir deneyim sunan App Continuity gibi özellikler sunarken, Samsung tarafından özelleştirilmiş Android Pie tabanlı One UI üzerinde çalışıyor.

Son olarak, Motorola Razr 2.510mAh bataryaya sahip ve 15W hızlı şarjı desteklerken, Galaxy Fold 4.380mAh bataryaya sahip ve Quick Charge 2.0 hızlı şarjını destekliyor. Motorola’nın Razr’ın donanımı konusunda kazandırmak istemediği açık. Bunun yerine, nostaljik bir tasarım ve kullanışlı bir katlanabilir akıllı telefon sunmayı amaçlarken Flip telefonunu çarpıcı ve yeni bir şekilde geri getiriyor.

İkonik Razr’ın uzun süredir hayranı olanlar için tek başına bu yeterli olabilir. Galaxy Fold ise akıllı telefon ve tablet deneyimi sunuyor fakat büyük bir telefon olduğu için Razr gibi zarif ve güvenilir bir tasarım sunmuyor. Ancak Fold’un muhteşem geniş ekranı ve birinci sınıf donanım fiyatı etiketini Razr’ın alabileceğinden daha fazla haklı gösterebilir.

Genel Değerlendirme

2019 yılının en farklı tasarımları genellikle katlanabilir telefonlar üzerine oldu. Bir tarafta premium özelliklerle gelen bir amiral gemisi telefonumum – Samsung Galaxy Fold var. Diğer yanda orta sınıf donanımlara sahip bambaşka bir tasarımla Motorola Razr mevcut. İki farklı kullanıcıya hitap eden birbirinden bağımsız iki telefon.

Kısaca bir tavsiye verecek olursak, iş amaçlı kullanımlar için Galaxy Fold kesinlikle en iyi seçenek oluyor. Çünkü dilediğiniz zaman çift ekranı ile ofis uygulamalarını rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Diğer yandan daha uygun fiyatlı katlanabilir bir telefon istiyorsanız, Motorola Razr, en uygun seçenek olacaktır.