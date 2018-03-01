Akıllı telefonlardan önce cep telefonları çok popülerdi. Akıllı telefonları da bu modellerin güncellenmiş serileri olarak değerlendirebiliriz. Her ne kadar akıllı telefonların bu denli yaygınlaştığını ve bu kadar öne çıkmaya başladığını görsek de bir yandan efsaneleşmiş cep telefonlarına da az da olsa ilgi devam ediyor.

İşte bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Nokia’nın 3310 modellerini yeniledikten sonra ne kadar başarılı olduğunu ve markasını yeniden nasıl öne çıkardığını gördük. Şimdi ise benzeri bir adımı Motorola’nın atması bekleniyor. Bu kez Motorola RAZR modelinin yenileneceği iddiaları var.

Motorola RAZR Nasıl Yenilenecek?

Motorola RAZR adı ile bir dönemin en çok konuşulan telefonlarından biri olan seri, kapaklı telefon serileri içerisinde amiral gemisi olarak değerlendirilebilir. Fiziksel tuş takımı kısmında yapılan değişiklikler ve en önemlisi kapak üzerinde sunduğu ekranları gibi artılarıyla uzun süre adından söz ettiren telefon modellerinin, yenileneceği haberleri ise Lenovo CEO’sunun konuşmaları sonrasında gündeme geldi.

Ünlü CEO Yang Yuanqing tarafından yapılan açıklama sonrasında “Yeni teknolojiyle, özellikle katlanabilir ekranlarla, akıllı telefon tasarımımızda çok daha fazla yenilik göreceksiniz. ” ifadelerine yer verildiğiniz görmüştük. İlginç olan bu iddiaların Motorola RAZR sorusu üzerine gelmiş olması.

Daha öncede konu hakkında benzeri adımların atıldığını görmüş ve açıklamalarda yenilenmiş modellere vurgu yapıldığını dinlemiştik. Hatta son olarak Motorola RAZR modelinin yer aldığı bir video yayınlanmış ve telefonların hala gündemde olduğuna vurgu yapılmıştı.

CEO tarafından da son yapılan açıklamalar, Motorola RAZR telefonlarının yenilenmesinin gündemde olduğunu gösteriyor. Yenilenirse nasıl bir model olacağı bilinmeyen telefonların, Nokia’nın yenilenmiş modellerinde rakip olarak geldiğini görmek mümkün olacak. Efsane haline gelmiş olan telefon serilerinin bu şekilde yenilenmeye devam etmesi ise yeni bir pazarın oluşmasını sağlayacak. Bakalım daha ne gibi modeller ve sürprizler göreceğiz?