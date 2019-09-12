Motorola Smart TV 16 Eylül’de Geliyor!

16 Eylül’de Motorola, Hindistan’da Moto E6 Plus bütçe telefonunu piyasaya sürecek. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin aynı anda ilk Smart TV’sini tanıtacğaını da ortaya koyuyor. Motorola TV’nin yalnızca Flipkart üzerinden satılacağı söyleniyor.

Flipkart’ın TV’yi yalnızca Hindistan’da satmasının nedeni, perakendecinin yaklaşmakta olan Motorola markalı TV’leri üretecek ve birleştirecek olmasıdır. Yumuşak yenileme oranları sunmak için, Motorola TV’de MEMC teknolojisi bulunacaktır.

TV’nin yalnızca iyi bir izleme deneyimi sunmasına izin vermeyecek, aynı zamanda oyun oynarken hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Motorola TV’nin Android 9 Pie TV OS ile çalışması bekleniyor ve MediaTek yonga seti tarafından Mali 450 grafik kartıyla çalıştırılacak.

Motorola TV’nin, çarpıcı ses deneyimi için DTS TruSurround Ses ve Dolby Audio teknolojisine sahip 30W’luk önden çalışan bir hoparlör ile donatıldığı da söyleniyor. Birçok teknoloji üreticisi cihazlarını Hindistan’da piyasaya sürdükten sonra ülkemize getiyor.

Birçok şirketin ülkemizde Smart TV’lerini piyasaya sürmesi, Motorola’nın da gelmesinin bir göstergesi olacak. Motorola TV’nin diğer üç çerçevesinin ince olduğu söyleniyor. Smart TV’nin diğer özellikleri de henüz net değil. Ancak, şu ana kadar bilinenler bütçeye uygun bir ürün olamayacağını gösteriyor.