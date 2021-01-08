Motorola Yeni G Stylus, G Power ve G Play’i Tanıttı

Motorola, üç yeni G serisi orta segment akıllı telefon modellerini tanıttı. Üçü de bugün sipariş edilebilir, ancak yalnızca Play gönderilmeye hazır, diğer ikisi önümüzdeki hafta geliyor. Bu modeller G Stylus, G Power ve G Play olarak adlandırılıyor. Tabii birde sonunda 2021 yazıyor.

Moto G Stylus (2021)

Moto G Stylus (2021), 6.8” 1080p ekrana sahiptir bu telefonu şimdiye kadarki bir G serisindeki en büyüğü yapıyor. Bu telefonun içerisine gömülü bir de “push-pen” kalemi bulunuyor. (Paket içerisine dahildir).

Android 10‘u ve Moto Note uygulaması gibi Stylus‘a özgü özel yazılımı çalıştırmak için bir Snapdragon 678 ile geliyor. Kalem aynı zamanda bir şey çizmek veya metni vurgulamak ve başka bir uygulamaya hızlıca kopyalamak için de kullanılabilir.

Telefonun yalnızca bir bellek yapılandırması, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı (daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için microSD yuvası destekliyor) var. Pil, 4.000 mAh kapasiteye sahiptir ve şarj için yalnızca standart 10W’ı destekler. (Bu bazılarınız için hayal kırıklığı olabilir, En azından 15 Watt olabilirdi.)

Telefonun arka tarafında 4 kamera var. Bunlar sırasyıla 48 MP ana sensör (f/1,7 diyafram ve 0,8 µm sensör), 8 MP ultra geniş (118 °), 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Selfie kamerası, piksel gruplama desteğine sahip bir 16MP çözünürlüğünde. (f/2.0, (geniş açı), 1/3.06″, 1.0µm). Ana kamera 4K 30 fps videolar kaydedebilir, ultra geniş ve selfie kameralar yavaş çekim yapabilir.

Telefonun yapısı plastiktir ve su geçirmez bir tasarıma sahiptir (IP derecesi verilmemiştir. Sadece sıçramalara dayanıklı olarak düşünebilirsiniz). Parmak izi okuyucu cihazın yan tarafına konumlandırılmış. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Moto G Stylus bugün 300 $ ‘a sipariş edilebilir, ancak ilk cihazların 13 Ocak‘ta gönderilmeye başlayacağını unutmayın. Telefon şimdilik Amazon.com’da yer alıyor. Daha sonra diğer ülkelere de gönderilmeye başlanacak.

Moto G Power (2021)

Moto G Power (2021), Stylus’a kıyasla daha büyük bir pil ve daha küçük ekranla geliyor. Ve elbette kalem yok. Telefonun 5.000 mAh‘lik bataryasının tek bir şarjla 3 gün sürdüğü iddia ediliyor.

Kutuda bir 10W şarj cihazı geliyor, ancak telefon 15W’ı destekliyor (Neden kutudan 10 Watt şarj aleti çıkıyor o zaman diye sormak lazım di mi).

Ayrıca, 3 GB veya 4 GB RAM ve 32 GB veya 64 GB depolama alanıyla (genişletmeye hazır bir microSD yuvası ile) gelen akıllı telefonun Snapdragon 662 yonga seti bulunuyor.

Ekran 720p çözünürlükte. Ve telefon Moto G Stylus‘da olduğu gibi 48MP ana kamera kullanıyor. Videolar için 1080p çözünürlükle kayıt yapabiliyor (Malesef 4K kayıt yapamıyor). Ayrıca, ultra geniş modül bu kamerada bulunmuyor. Sadece derinlik ve makro için 2 MP çözünürlüğünde kameralar mevcut.

Yeni G Power, 200 dolara satışa çıktı gönderime 13 Ocak’ta başlayacaklar.

Moto G Play (2021)

Moto G Play (2021), 170 dolara (Amazon.com’da) ve üçü arasında en uygun fiyatlı olanıdır. Bu modelde 3 GB RAM ve 32 GB depolama (bir microSD yuvası) içeren bir Snapdragon 460 yonga seti bulunuyor.

Uygun fiyatının getirdiği bazı dezavantajları bulunuyor. İşlemci de bunlardan biri. Android 10’a sahip telefonun 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde, 6,5” IPS LCD ekranı bulunuyor.

Bu akıllı telefonda da 3 günlük kullanım vaat eden 5.000 mAh’lik bir pil bulunuyor. (10W ve USB-C üzerinden şarj olur). Üç G serisi telefonun tümü 3,5 mm jaka sahiptir ve hiçbirinde NFC özelliği yoktur.

Bu telefonların tamamen orda ve alt segmente hitap ettiğini unutmayın. Keza Motorola artık alt ve orta segment kategorilerine oynayan bir marka konumunda bulunuyor.