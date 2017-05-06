Motorola Yeni Tabletini Yakında Açıklayacak

Motorola, kötü talihli Motorola Xyboard‘tan beri tablet oyununda değil, ancak Android Police tarafından sızdırılan bilgiye göre, bir geri dönüş gerçekleşebileceğini gösteriyor. Sızdırılan bilgiye göre Moto, Premium görünüm ve his veren 9 – 10 inçlik bir tablet üzerinde çalışıyor. Maalesef başka hiçbir ayrıntı henüz mevcut değil.

Elimizdeki tek ek bilgi Lenovo‘nun Android tabletlerinde bulunan benzer bir özelliği taklit eden yeni bir “Verimlilik Modu” nun bu tek görseli. Temel olarak, sık kullanılmış üretkenlik uygulamalarını, çok pencereli modda hızlı bir şekilde açılıp yönetilmek üzere, kullanılmayan gezinti çubuğu boşluğuna yerleştirmenize olanak tanır.

Lenovo, pek çok şirketin tablet üretmeyi tamamen bıraktığından, öncelikle medya tüketimine odaklı alt uç cihazları ve “üretkenlik” odaklı sadece birkaç modelle pazarda sıkıştı. Moto şimdi Lenovo liderliğinde, büyük bir tablet cihaz üzerinde çalışması çok da şaşırtıcı değil.