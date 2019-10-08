Motorola’nın Açılır Selfie Kameralı İlk Telefonu Görüntülendi!

Motorola, açılır selfie kamerasına sahip ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun ilginç bir düzene sahip açılır kamera modülü var ve 32MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Arkasında ise çift kamera kurulumu yer alıyor.

Açılır kameranın arka şeridi telefonun arka panelinde çift kamera kurulumunu barındırıyor. Üstelik bunlardan ana kamera 64MP çözünürlüğe sahip. Bu, Motorola One Zoom ve Vision‘da bulunan 48MP sensör üzerinde bile sağlam bir yükseltme.

Burada sadece 8MP derinlik sensörü olan telefoto var. Buna karşılık ultra geniş kamera yok. Ana kamera 4K/30 video kaydını destekliyor. Ayrıca 1080p’de 120fps ya da 720p’de 240fps slow-motion videosu sunar. Özel Gece ve Portre modları vardır.

Telefon, 6.39inçlik ekrana ve 1080p+ çözünürlüğü bulunan sahip bir IPS LCD‘ye sahiptir. Telefonun ekran içi parmak izi sensörü bulunmuyor. Bunun yerine arka panelde standart parmak izi sensörü mevcut.

Asıl ilgi çekici olan şey, parmak izi sensörü halkasının aynı zamanda LED ışıklı oluşu. Bu, bildirimler ve şarj sırasında veya sadece telefon kullanımdayken yanacak şekilde yapılandırılabilir.