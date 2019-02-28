Samsung‘un ve Huawei‘nin katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmesinin ardından, diğer birkaç üretici de katlanabilir telefon gelişmelerini duyurmaya başladı. Kısa bir süre öncesinde, Motorola bir röportajda katlanabilir telefon hakkında bilgi verdi.

Zaten, Motorola’nın katlanabilir bir cihaz geliştirdiğine dair söylentiler daha öncesinden ortaya çıkmıştı. Hatta şirket bunu da onaylamıştı. Motorola’nın Global Ürün Başkan Yardımcısı Dan Dery, bazı yeni ayrıntılarını bir röportajda onayladı.

Cihazdan bahseden Dan Dery, Motorola’nın katlanabilir cihazı piyasaya sürmek için çalışmalarını sıklaştırdıklarını ve kısa bir süre tanıtımının gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni katlanabilir telefonun ise ismi henüz net değil.

Her ne kadar Motorola tanıtım için kesin bir gün söylemese de, bu yıl içinde olacağını bir nevi onayladı. Motorola’nın katlanabilir akıllı telefonu yılın ikinci yarısında Galaxy Fold ve Huawei Mate X ile birlikte piyasada yerini alacak gibi görünüyor.

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Ayrıca, Lenovo‘nun sahibi olduğu şirketin katlanabilir telefonu da Ağustos ayında yapacakları yıllık konferansta tanıtması bekleniyor. Dahası Dery, Motorola’nın patent başvurusunda daha önce gördüğümüz cihaz hakkında bazı gizli detayları doğruladı.

Yeni cihaz, RAZR benzeri stil taşıyan ekran ile donatılacak. Samsung Galaxy Fold ve Moto Mate X’te gördüğümüz gibi ekran iki taraflı olmayacak. Tasarım estetiği eski RAZR telefonlarına benzeyecek.