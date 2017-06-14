Motorola’nın yeni bir telefonu göründü

Helio P20 Anakart ve Android 7.1.1 işletim sistemi kullanan Motorola XT1902-2 WiFi sertifikasına sahip oluyor.

Yeni bir Motorola akıllı telefona WiFi Alliance (WFA) tarafından WiFi sertifikası verildi. Liste, cihazın XT1902-2 model numarasını taşıdığını, Helio P20 yongaseti ile desteklendiğini ve kutudan çıkarak Android Nougat’ı (sürüm 7.1.1) çalıştırdığını ortaya koyuyor.

Şu anda tam olarak hangi cihaz olduğunu söylemek zor. Ancak hatırlarsanız, yakın zamanda bir karşılaştırma listesinde Helio X20 ana kart bulunan bir Lenovo XT1902-3 yer almıştı, bu nedenle XT1902-2 bu telefonun bir modeli olacak gibi görünüyor.