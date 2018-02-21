Mount & Blade 2- Bannerlord Yeni Bilgiler

TaleWorlds’ün merak edilen yapımı Mount & Blade 2: Bannerlord ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunda yer alan imparatorluk sisteminin tüm detaylarını böylelikle öğrenmiş oldu.

Türkiye merkezli oyun geliştirici firma TaleWorlds, uzun süredir yeni oyunu Bannerlord üzerinde çalışmalar yapıyordu. Son derece detaylı bir dünyası bulunan oyunun detayları paylaşılmaya devam ediyor. Şirket tarafından Steam üzerinden paylaşılan gönderiyle birlikte oyunun detayları daha belirgin bir hal almaya başladı.

Kalradya’nın Savaşçıları

Şirketin paylaştığı yazıdan devletlerin nasıl yönetileceği hakkında detaylı bilgi veriliyor. Bahsi geçen yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazının ilerleyen satırlarındaysa “İmparatorluk, dayanıklı mızrakçıları, avcıları, güçlü ağır süvarileri ve geliştirilmiş komuta merkezi, oyunculara karma silahlarla farklı bir deneyim şansı verecek. Geniş çaplı bir birliği kısa sürede etkisiz hale getirmenin oluşturacağı şok etkisi gibi moral etkilerinin hesaplamalarında eski oyuna kıyasla iyileştirmeşler, yan taarruz gibi taktikler daha etkili hale getirebilir.

İmparatorluğa ait katafraktları aynı zamanda, Vlandia ezici güçlerinden çok daha etkili olduğu, daha özenli planlanmış fırsatçı saldırılan için yaratılmışlardır. İlk ortaçağ silahlarından sonraki döneme ait oldukları için onlara çift elle kullanılan kontos mızrağı kuşandırmanız tarihin dışına çıkmak olacaktır ancak bunun oyuna bir çeşitlik getireceğini düşünüyoruz.

Kalkan kullanmayan katafraktların gerçekleştireceği ön saldırı, füze saldırıları tarafından rahatlıkla bozguna uğratılabilir ancak düşmanın destek füze birlikleri bulunmuyorsa, kontos mızrağının fazladan sunduğu erişim yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Seri hareket eden attan savrulan ağır gürzler de ezici darbeler verebilmektedir.” İfadelerine yer verilmiş.

Yapım, hem ülkemizde hem de tüm dünyadaki oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Fakat, uzun geliştirme çabaları ve büyük meraka karşın oyunun çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşılmıyor.