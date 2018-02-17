Temeli Türk geliştiriciler ait olan Mount & Blade oyunu, dünyanın en iddialı yapımlarından biri olmayı başarmış olan bir oyun olarak biliniyor. Yayınlanan ilk serisinde farkını gösteren yapımın, devamı niteliğinde gelen oyunlarda bir hayli sevilmişti. Son olarak Ateş ve Kılıç serisini kullanıcılara sunan TaleWorlds, son oyunda ise biraz eleştirilmişti. Öyle ki seri bir türlü istenen değişimi gösteremedi. Özellikle son oyunda kullanılan yapı daha amatör bulundu. Yapımın yeniden gündem olmasını sağlayacak olan oyunun ise Mount & Blade 2 Bannerlord olarak duyurulduğunu gördük. Fakat bu yapımın en kötü yanı da bir türlü çıkış yapmaması oldu.

Mount & Blade 2 Bannerlord Ne Zaman Çıkacak?

İlk olarak 2017 yılının sonlarında çıkması beklenen Mount & Blade 2 Bannerlord, hemen sonrasında gelen ertelemeyle beraber 2018 yılının başlarına ertelenmişti. Fakat yine beklenen olmadı ve oyunun net bir çıkış tarihi açıklaması gelmedi. Muhtemelen bu yılda görmenin pek mümkün olmayacağı oyun için ise gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak oyunun Steam sayfasında yeni bir yazı paylaşıldı. Herkes çıkış tarihi konusunda bilgiler beklese de yayınlanan yazıda çıkış tarihi konusunda yine bilgi verilmedi. Bunun yerine Mount & Blade 2 Bannerlord oyununda yer alacak olan sistem hakkında bilgiler verildiği görüldü.

Oyunda nasıl bir sistem kullanılacağı ve krallıkların yapısının nasıl olacağı konusunda bazı ipuçlarına yer verildiği görüldü. Çok detaylı olmasa da savaş sistemi hakkında da detayların paylaşıldığını gördüğümüz oyunda, beklenen değişikliklerin vurgulanacağını net bir şekilde söylemek mümkün. Sadece paylaşılan yeni yazından bile bu anlaşılabiliyor. Ancak işin asıl kısmı, yani çıkış tarihi konusuna gelecek olursak, yine net bilgiler elde etmek mümkün olmadı.

Muhtemelen oyunun çıkışı en erken 2018 yılının sonlarını bulacak gibi gözüküyor. Bu süreç içerisinde Mount & Blade 2 Bannerlord için detaylar gelmeye devam edecektir. Açıkçası tüm bu detaylar ve yaşanan gecikmeler, oyun için beklentileri bir hayli arttırdı. Yapımın bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını göreceğiz. Oyun çıkış yaptıktan sonra detaylı incelemeleri sitemizde bulabilirsiniz.