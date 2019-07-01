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Movavi Video Converter

By Selin Polat

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Movavi Video Converter

Hızla gelişen teknoloji dünyasında her gün binlerce video kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. İster sosyal platformlarda paylaşılsın, isterse de arkadaşlarınıza ya da ailenize gönderin video dosyaları farklı yapıları ile kafa karıştırıyor. Siz de bu karmaşa arasında sıkıldıysanız ve sadece bir tek program üzerinden videolarınızı farklı formatlara kolayca dönüştürmek, düzenlemek istiyorsanız bu sunacağımız program tam size göre.

Sunduğu bir çok program ile farklı çözümler sunan Movavi’nin geliştirip sunduğu eşsiz programlardan birisi de Movavi Video Converter adını aşıyor. Her geçen sürümde yeni özelliklere kavuşan bu program size ihtiyacınız olan her şeyi sunmakta.

Işık hızında dönüştürme ile artık saatlerce bilgisayar başında beklemek zorunda değilsiniz. Movavi Video Converter son derece hızlı tasarımı ile videoyu bir formattan diğer bir formata oldukça hızlı bir şekilde çevirebiliyor. Şu anca teknoloji meraklıları tarafından kullanılan her cihaza uygun olarak videolarınızı çevirebilirsiniz.

Movavi Video Converter ile sadece videolarla da sınırlı kalmazsınız ayrıca ses ya da resim dosyaları da farklı biçimler arasında çevrilebilir ve kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bu kullanışlı programı hemen deneyebilir ve sadece bir kereliğine ücret ödeyerek, çok daha geniş olarak sunulan kullanışlı araç ve özelliklerle bu programa sahip olabilirsiniz.

Video dönüştürme konusunda uzman olan Movavi Video Converter’ın özelliklerini sizlere sunmak istiyoruz.

Movavi Video Converter Sürüm 19 hangi yeniliklerle geliyor?

SuperSpeed

Movavi Video Converter sahip olduğu SuperSpeed teknolojisi sayesinde video dönüştürme işlemlerini ışık hızında yapabiliyor. NVIDIA® NVENC, NVDEC, Intel® HD Graphics ve AMD® donanım hızlandırıcıları ile işlemler çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. SuperSpeed, bilgisayarınızdaki işlemci çekirdeklerini kullanma yeteneğine sahip ve böylece son derece hızlı.

Popüler tüm dosya biçimlerine destek

Bu eşsiz program AVI, MKV, MOV, MP4; AAC, MP3, OGG; GIF, JPG, PNG başta olmak üzere en fazla kullanılan 180 farklı video formatına destek veriyor. Böylece hiçbir sıkıntı çekmeden istediğiniz formatlar arasında geçiş yapabileceksiniz.

Sadece bununla da sınırlı değil. Ayrıca iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Sony PlayStation gibi 200’den fazla cihaz için sunulan ön ayar seçenekleri ile kafanız karışmadan hiçbir zorluk çekmeden işlemlerinizi gerçekleştirin. Ayrıca bir diğer özellik ise hızlı tanıma ile cihazınızın otomatik olarak tanınması.

Yüksek kalite desteği

Movavi Video Converter HD ve Ultra HD kalitede videolara da destek sunuyor. Sıfır işlem hatası ile sıkıştırma sırasında hiçbir kayıp yaşamazsınız. Ayrıca programın sunduğu dahili ayarlar ile efektler için denemeler yapmak zorunda da değilsiniz.

Movavi Video Converter ve Movavi Video Converter Premium olarak iki farklı sürüm sizleri bekliyor. Fiyatlandırma açısından bakacak olursak eğer, Movavi Video Converter 63,95TL ve Movavi Video Converter ise 103,95TL olarak satın alınabiliyor. Dilerseniz 6 taksit olarak da ödeyebilirsiniz. Bu iki sürüm arasındaki farkları ise aşağıda görebilirsiniz.

Siz de bu video dönüştürücü programları satın almak isterseniz yapmanız gereken tek şey Movavi’nin sitesine gitmek. BURADAN siteye ulaşabilir ve istediğiniz sürümü alabilirsiniz.

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