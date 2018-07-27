Çeşitli teknoloji yayınları tarafından muhteşem tasarımıyla övülen ve Gorilla Glass 5 ön ve arka panellerine sahip OPPO Find X dayanıklılık testinden geçemedi. Yakışıklı büyük çentiksiz ekranı ve yeni bir teknolojiye sahip kamera kurulumu gibi yenilikçi özellikleri ile donatılmıştı.

Ne yazık ki Find X akıllı telefonu JerryRigEverything tarafından yapılan dayanıklılık testinde başarısız oldu. Ayrıca sadece ön kamerayı değil aynı zamanda çift kamerayı da barındıran motorlu kamera aksamının Find X‘in en zayıf kısımlarından biri olduğu da farkedildi. Motorlu üst bölümün narin olması telefonun 3D kimlik doğrulamada başarısız olacağı anlamına da gelir.

JerryRigEverything motorlu kurulumun ne kadar narin olduğunu göstererek OPPO Find X’deki dayanıklılık testine başladı. Vivo NEX S‘te bulunan pop-up ön kamera mekanizması kadar sağlam görünmüyor. Üst kısım bir miktar kıpırdamıyor bunun anlamı toz katılımcılarını kolayca biriktirebilecek bir boşluğu olduğunu gösteriyor. Yabancı nesneler içeri girerse motorlu kurulumun düzgün çalışmasını etkileyebilir.

Çizilme testinde Find X’in Gorilla Glass 5 tabakası Mohs sertlik derecesinin 6. seviyesinde çizilmeler gördü. Daha derin oluklar ise 7. seviyede görüldü. Düğmelerin dahil olduğu telefonun yan çerçeveleri metalden yapılmıştır. Arka panel Gorilla Glass 5’i de içerdiğinden çizilmeye karşı dayanıklıdır.

Aslında motorlu aksamın ön yüzünde bulunan selfie kamera ve 3D yüz tanıma sensörleri de sertleştirilmiş cam ile korunmaktadır. OPPO Find X 3D yüz tanıma özelliği ile donatıldığından bir parmak izi tarayıcısına sahip değildir. Ateş dayanıklılığı testinde ise Find X’in 6.4 inç AMOLED ekranı beyaz yanma izi çıkardı ve hiç eski haline dönmedi.