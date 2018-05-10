Muhteşem AI Özelliklerine Sahip Asus Zenfone 5Z Geekbench'te Görüldü!

Z01RD kod adını taşıyan yeni bir Asus akıllı telefon kıyaslama sitesi GeekBench‘te ortaya çıktı. Akıllı telefonun henüz piyasaya sürülmemiş olan Asus Zenfone 5Z olduğuna inanılıyor. GeekBench üzerinde görünen akıllı telefon ile Asus Zenfone 5Z‘nin piyasaya sürülmesi artık yakın görünüyor.

Asus Zenfone 5Z modeli Tayvan merkezli üreticinin amiral gemisi olacak bir akıllı telefon. Bu yılın başlarında Barselona’daki Mobile World Congress‘te ilk kez tanıtıldı. Ancak şirket henüz satın alma için hazır hale getirmemişti. Akıllı telefon 2246 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ile 6.2 inç Full HD ekrana sahiptir. Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi tarafından desteklenmektedir: Snapdragon 845. Bu yıl şimdiye kadar piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonlarının çoğuna da bu işlemci güç veriyor.

Snapdragon 845 yonga seti gelişmiş 10nm LPP işlem teknolojisine dayanıyor ve Kryo 385 mimarisini benimsiyor. İşlemcinin CPU saat hızı 2.8GHz’ye ulaşabiliyor ve Adreno 630 GPU ile birleştirilmiş halde geliyor.

Cihaz 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı sunuyor. Arkada 12 megapiksellik bir objektif ve 8 megapiksel sensörden oluşan çift kamera ayarıyla donatılmış olarak geliyor. Birincil lens f / 1.8 diyafram açıklığına sahip bir 1.4 mikron Sony IMX363 sensör modülü kullanır.

Android Oreo işletim sistemi ile şirketin kendi ZenUI telefonda birlikte çalışır. Telefon ayrıca ZeniMoji denilen Apple‘ın Animoji’sinin benzer bir sürümü ile birlikte geliyor. Stereo hoparlörlere sahip olan telefondaki hoparlörlerin her biri bir NXP akıllı amplifikatöre sahip. Ayrıca NFC, Bluetooth 5.0, FM radyo, bir kulak jakı, Hi-Res ses ve DTS desteği var.

Telefon 3300mAh bir pil ile çalışıyor ve pilin ömrünü ikiye katlayan AI Şarj adlı yeni bir özellik ile geliyor. Asus‘a göre telefon uyku düzeninizi inceler. Böylece yatmadan önce taktığınızda pili % 80’e kadar şarj eder ve orada bırakır. Uyanmadan hemen önce ise şarj etme işlemine devam eder böylece tam bir pille uyanabilirsiniz.