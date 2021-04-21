Mutlaka Gezmeniz Gereken Yerleri ve En İyi Teknolojik Otelleriyle: Akçay

Huzurlu ve sakin bir tatil bölgesi denildiğinde akla gelen ilk bölgelerden olan Akçay, oldukça temiz bir denize, huzurlu ve sakinliğin yanı sıra bol oksijen ve termal kaynaklarıyla görülebilecek ve dinlenebilecek en iyi tatil bölgesidir. Kaz dağlarına oldukça yakın bir mesafede bulunan Akçay, özellikle ülkemizde astım hastalarının şifa bulduğu bölge olarak ta bilinmektedir. Yerli turistler başta olmak üzere son dönemlerde de yabancı turistlerin sık sık gelmesiyle birlikte ilgi odağı haline gelen Akçay, tertemiz soğuk sularıyla da adından sıkça söz ettirmektedir.

Akçay’ın en önemli özelliklerinden biri de ülkemizin en önemli ve ilk turizm beldelerinden biri olmasıdır. Akçay emekli olan ve sakin bir hayat sürmek isteyen insanların yaşadığı bir bölge olsa da temiz havası ve zengin su kaynakları nedeniyle turistlerin akınına uğramaktadır. Akçay, yaklaşık olarak 10.000 kişilik bir nüfusa sahip olsa da yaz aylarında bu sayı iki katına kadar çıkmaktadır. Akçay otelleri özellikle okulların kapanması ya da bayram tatillerinde dinlenmek ve tatil yapmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Akçay’da Muhakkak Gezmeniz Gereken 4 Yer

Kaz Dağları

Akçay Kordonu: Akçay’a gelen ziyaretçilerin ilk uğradıkları yer Akçay kordonudur. Kordonun girişinden itibaren kafe, restoran, eğlence merkezleri ve hediyelik eşyalar alabileceğiniz dükkânlar bulunur ve bu durum Akçay kordonunun sonuna kadar devam eder. Akçay kordonunu ziyaret ettiğinizde en keyif alacağınız durum ise kordonu baştan sona yürüyerek geçtiğiniz için oldukça temiz havayı içinize çekerek muhteşem havanın ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkaracaksınız.

Akçay’a gelen ziyaretçilerin ilk uğradıkları yer Akçay kordonudur. Kordonun girişinden itibaren kafe, restoran, eğlence merkezleri ve hediyelik eşyalar alabileceğiniz dükkânlar bulunur ve bu durum Akçay kordonunun sonuna kadar devam eder. Akçay kordonunu ziyaret ettiğinizde en keyif alacağınız durum ise kordonu baştan sona yürüyerek geçtiğiniz için oldukça temiz havayı içinize çekerek muhteşem havanın ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkaracaksınız. Sarıkız Heykeli: Akçay merkezde bulunan Sarıkız Heykeli, hem Akçay’ın hem de tüm dünyaya ismini duyurmuş olan Kaz Dağları’nın sembolü olarak bilinmektedir. Bu ismi almasının nedeni ise anlatılan efsaneye ithafen yapılmasıdır. Akçay ziyareti sırasında tam merkezde bu heykeli rahatlıkla görebilir ve resim çekilebilirsiniz.

Akçay merkezde bulunan Sarıkız Heykeli, hem Akçay’ın hem de tüm dünyaya ismini duyurmuş olan Kaz Dağları’nın sembolü olarak bilinmektedir. Bu ismi almasının nedeni ise anlatılan efsaneye ithafen yapılmasıdır. Akçay ziyareti sırasında tam merkezde bu heykeli rahatlıkla görebilir ve resim çekilebilirsiniz. Kaz Dağları: Kaz dağları bölgenin hemen hemen her yerine yayılmış olsa da Akçay sınırları içerisinde de Kaz Dağları’nın oldukça zengin ve güzel doğasını görebilirsiniz. Birden fazla canlının farklı türlerine kucak açan bu bölge ayrıca milli park bulunur ve ülkemizin ve dünyanın en temiz havasına sahip olan bölgedir. Özellikle yerli turistlerin sıklıkla ziyaret etmesi sonucunda dünyanın hemen hemen her bölgesinden turistler bu bölgeye akın etmektedir. Tertemiz havası ve muhteşem güzelliklerini görebileceğiniz kaz dağlarını Akçay ziyareti sırasında kesinlikle görmenizi öneriyoruz.

Kaz dağları bölgenin hemen hemen her yerine yayılmış olsa da Akçay sınırları içerisinde de Kaz Dağları’nın oldukça zengin ve güzel doğasını görebilirsiniz. Birden fazla canlının farklı türlerine kucak açan bu bölge ayrıca milli park bulunur ve ülkemizin ve dünyanın en temiz havasına sahip olan bölgedir. Özellikle yerli turistlerin sıklıkla ziyaret etmesi sonucunda dünyanın hemen hemen her bölgesinden turistler bu bölgeye akın etmektedir. Tertemiz havası ve muhteşem güzelliklerini görebileceğiniz kaz dağlarını Akçay ziyareti sırasında kesinlikle görmenizi öneriyoruz. Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi: Akçay’da bulunan ilk ve tek müzedir. Müzede ise geçmiş dönemlerde Osmanlı İmparatorluğunda yaşan Türklerin günlük yaşamlarını, kültürlerini ve yöresel değerlerinin anlatılması için değerli eşyalar sergilenmektedir.

Akçay’da Konaklayabileceğiniz En İyi 4 Teknolojik Oteller

Akçay ülkemizin en temiz doğasına ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapar. Akçay’ın yanı sıra Altınoluk otelleri de en az Akçay kadar tercih edilmektedir. Altınoluk ile Akçay arasında 17 km mesafe yer almaktadır. Akçay ziyaretinizde huzurlu ve rahat edebilmeniz için Akçay’daki oteller arasında en iyilerini bularak huzurlu bir şekilde dinlenebileceğiniz ve memnun kalacağınız teknolojik otelleri sizler için hazırladık;