MWC 2017 Fuarına Damga Vuran Yeni Teknolojiler ve Özellikleri

Kısa süre önce son bulan teknolojinin kalbi olarak gösterilen MWC 2017 fuarında birçok akıllı telefon ortaya çıktı. Hem üst segment akıllı telefonlar hem de orta segment için birçok akıllı telefonun tanıtıldığı yeni seri akıllı telefon modellerinin yanı sıra daha birçok yeni teknolojinin de ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Hem akıllı telefonları ilgilendiren hem de genel olarak yeni sistemleri etkileyen birçok teknoloji ile karşılaştığımız fuarda tanıtılan yeni teknolojilere daha yakından bakalım.

MWC 2017 Yeni Mobil Teknolojileri

Özellikle mobil alana etki edecek olan yeni teknolojiler neler? Özellikleri neler? Hangi markalar bu alanda öne çıktı? Daha detaylı olarak ele alalım.

Meizu Super mCharge

MWC 2017 fuarında ortaya çıkan teknolojiler arasında ilk sırada Meizu Super mCharge serisi öne çıktı. Aslında akıllı telefonlarıyla zaten tanıdığımız markalardan biri olan Meizu tarafından ortaya çıkarılan yeni teknoloji sayesinde artık kullanıcıların akıllı telefonlarının sadece dakikalar içerisinde şarj olmasının sağlanacağı da belirtilmişti.

Qualcomm firması tarafından sunulan yeni nesil şarj teknolojilerine rakip olarak gelen yeni Meizu Super mCharge teknolojisi ile beraber akıllı telefonlarında %60 şarj oranına sadece 10 dk gibi bir sürede pillerin tam dolumu için ise 20 dk gibi bir sürenin yeterli olacağı belirtildi. Diğer birçok teknolojiden farklı olarak hızlı şarj sırasında ekstra pil koruması ve sıcaklık koruması gibi korumaları yer alan yeni teknolojinin şimdilik yeni seri Meizu akıllı telefonlarında yer alacak.

Bunun dışında yeni teknolojinin diğer akıllı telefonlarında da söz konusu teknolojilerin kullanıp kullanılmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Fakat yeni teknolojinin taşınabilir şarj cihazlarında bile kullanılma ihtimali de yok değil. Toplamda 5A çıkış gücü olması ise bu teknolojinin hem akıllı telefonlara hem de şarj cihazlarına uyumu için bir çalışma daha yapılmasını gerektiriyor.

Xiaomi Surge S1

MWC 2017 fuarında Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi birçok yeni seri akıllı telefon modeli duyurdu. Markanın tek yaptığı duyuru ise akıllı telefon duyurusu olmadı. Bunun dışında söz konusu marka mobil işlemci alanında da bir ilke imza atarak yeni seri işlemcilerini de tanıtmıştı. Xiaomi Surge S1 olarak adlandırılan yeni seri işlemcilerle beraber gündeme gelen markanın işlemci performansı ise 2.2 GHz olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 8 çekirdek olan işlemcilerin bunun dışında 1.4 GHz 4 çekirdek Cortex A53 düşük performanslı çekirdekleri de dikkat çekiyor.

Grafik birimi olarak ise Mali-T860 serisi ile beraber gelen mobil işlemcilerin VoLTE desteği ve 4K kamera destekleri gibi ekstra özellikleri de mobil işlemcileri öne çıkaran yeni detaylar olarak gösterildi. QHD çözünürlük değeri sunan ekranlar içinde destek vermesi ile beraber mobil alanda bir hayli çok kullanılacağı düşünülen yeni seri işlemcileri markanın hangi akıllı telefonlarında kullanmaya devam edeceği ve diğer markalara yeni mobil işlemcinin satılıp satılmayacağı da merak konusu.

HTC Vive Tracker

Sanal gerçeklik noktasında attığı adımlar ile adından sıkça söz ettiren firmalardan biri olan HTC tarafından bu alanda sunulan yeni teknolojilerden biri olan HTC Vive Tracker yine MWC 2017 etkinliğine damga vuran teknolojilerden biri oldu. Sanal gerçeklik gözlükleri ile bir uyum içerisinde çalışan cihaz aslında bir sanal gerçeklik gözlüğü kontrolcüsü olarak öne çıkıyor.

Fakat bunun dışında ürünün çevredeki objeleri tarayarak bu objeleri sanal gerçeklik sisteme dahil etme gibi ekstra özellikleri de bulunuyor. Tüm bu özellikleri ile beraber sanal gerçeklik teknolojisi için aranan cihazlardan biri olacağı düşünülen serinin yıl sonuna doğru satışa çıkacağı belirtiliyor.

5G Teknolojisi

İletişim teknolojisi konusunda en büyük adımlardan biri olacak olan 5G teknolojisi de MWC 2017 fuarında öne çıktı. İletişim hızını maksimum seviyeye çıkarması beklenen yeni teknolojinin şimdilik belirli bir alanlarda denendiği belirtiliyor.

Sadece mobil alanda değil, otomobil, robot, sanal gerçeklik cihazları gibi birçok alanda çok daha yüksek bir iletişim hızı sunacak olan teknoloji sayesinde hem sürücüsüz araç teknolojilerini hayata geçirebileceği hem de sanal gerçeklik etkileşimlerini öne çıkaracağı düşünülüyor.