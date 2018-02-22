MWC 2018'de Bizleri Neler Bekliyor? İşte Tanıtılacak Tüm Cihazlar

Mobile World Congress (MWC) 2018 bu hafta sonu başlıyor. Konuk listesinde ise çok sayıda yıldız marka var. Bazı akıllı telefonlar tanıtılmak için gün saymaktalar. İşte Barselona’da görmeyi umduğumuz yeni cihazların bir önizlemesi;

Samsung Galaxy S9 ikilisi kesin olarak MWC 2018 etkinliklerinde tanıtılacaklar. Samsung Unpacked etkinliği 25 Şubat (bu pazar) için belirlendi. Sızıntılar pek az olmadı ve neredeyse tüm bilgileri öğrendik. Resmi teaser videoları ise bu sızan özelliklerden bazılarını doğruladı. Slo-mo kamera, düşük ışık çekimi ve 3D emoji…

Ayrıca 25 Şubat Pazar günü, HMD müthiş Nokia ürünlerini açıklayacak. Şirket biraz rol yapıyor ancak sızıntı yoğunluğuna bakarsak Nokia 7 Plus ve Nokia 1 tanıtılacak. Nokia 4 ise belki tanıtılır. Nokia 7 Plus’tan bildiklerimiz 18:9 ekranlı ilk Nokia olacağı ve Nokia 1 ile birlikte Android One programında olacağıdır.

Ancak daha pek çok seçenek var. Nokia 8 Sirocco (veya belki de Nokia 8 Pro) ve Nokia 9 HMD’nin sızıntıları arasında yer alan diğer isimler oldular.

Sony etkinliği 26 Şubat’ta (önümüzdeki Pazartesi günü) yapılacak. Resmi teaser olabildiğince belirsiz yapıldı. Ancak söylentiler Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact’ın sahneye çıkacaklarını söylüyor.

LG G7’in MWC 2018’de tanıtılması pek olası değil. Bunun yerine 256GB dahili depolama alanı ve AI’ya odaklı bir LG V30 versiyonu ile karşılaşabiliriz. Ayrıca K serisi telefonlardan da birkaç tane tanıtılabilir. Yeni LG K8 ve LG K10 şirketin giriş seviyesi ve orta sınıf cihaz serilerini güçlendirecektir.

Huawei, 25 Şubat’ta etkinliğini yapacak ancak umuyoruz ki Huawei P20 yada P11 ikilisi ile karşılaşırız. Ayrıca yeni bir tablet görebilir ve kesinlikle Avrupa’daki Huawei Pay hakkında daha fazla bilgi duyarız.

Asus, 27 Şubat Salı günü Zenfone 5’i tanıtacak. Belki de üç modeli birden; Zenfone 5, Zenfone 5 Lite ve 5 Max. Posterlerinde Qualcomm logosu bulunuyor ve fotoğrafçılık üzerine yoğunlaşılmış bir tema bu posterde gözümüze çarpıyor. Bunun ötesindeki söylentiler ise telefonların 18:9 ekranlı ve çift kamera kurulumuna sahip olacaklarıdır.

ZTE temelde Blade V9’u zaten duyurdu. Ancak Snapdragon 450 destekli 18:9 telefondan daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Alcatel artık akıllı telefon serisini yenileyerek 24 Şubat’ta (bu Cumartesi) üç telefonunu tanıtacak; alcatel 5, 3V ve 1X. Sızdırılmış promosyon videosu bize geçtiğimiz günlerde oldukça fazla detay vermişti. 6 inç 18:9 ekran, çift kameralar ve daha fazlası…

Son olarak birkaç tespit daha yapmamız gerekirse; muhtemelen HTC U12‘yi göremeyeceğiz. LG G7 gibi bu cihazın Snapdragon 845 ile piyasaya sunulması bekleniyor.

Xiaomi ise Mi 7‘yi Barselona’ya getirmeyecek. İlginçtir ki Xiaomi Mi 6 geçen sene orada tanıltılmıştı.