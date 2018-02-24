MWC 2018 fuarında bu zamana kadar merakla beklediğimiz birçok akıllı telefon tanıtılacak. Bu akıllı telefonlar içerisinde çok ünlü serileri görmek mümkün olacak. Ünlü markaların uzunca bir süredir beklenen akıllı telefonları bir yana, Çinli üreticilerin benzersiz akıllı telefon modelleri de karşımıza çıkacak. Bu akıllı telefon modellerinden birisi de Doogee V akıllı telefonları olacak. Yeni teknolojileri beraberinde getirecek olan Doogee V akıllı telefonlarının özellikleri de tanıtımın hemen öncesinde karşımıza çıktı. Yeni modelin özellikleri neler olacak? Bakalım.

Doogee V Ekrana Gömülü Parmak İziyle Geliyor

Muhtemelen sadece Çin genelinde satışa çıkması beklenen akıllı telefonların, bir ilke imza atması bekleniyor. Vivo markası gibi ekrana gömülü parmak izi sistemini sunacak olan akıllı telefonların, teknik özellikler kısmında da başarılı bir seri olacağı görülüyor.

iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi ön kısmında çentik bölümünün bulunacağı görülen markanın, geniş ekran kullanımı yapacağı ve ekranın hemen altı kısmında da parmak izi sensörlerinin kullanılacağı görülüyor. 18:9 ekran oranını sunacak olarak telefonların, ekran boyutu olarak ise 6.21 inç sunması ve 2160 X 1080 çözünürlük değerinde olması bekleniyor. Bu değerler düşünüldüğünde amiral gemisi serilerine yaklaşan bir telefon modeli göreceğimizi söyleyebiliriz.

Teknik özellikleri kısmında daha fazla detayı bulunmayan akıllı telefonların, 16 MP değerinde arka kamerası ve 8 MP değerinde ikinci bir arka kamerası olacak. 4000 mAh değerinde bataryaları ve USB Type C portlarıyla beraber satışa çıkacak olan akıllı telefonların, yüz tanıma sistemi de sunması bekleniyor.

Sistem özellikleri kısmında tam olarak neler sunacağı etkinlikle beraber ortaya çıkacak olan akıllı telefonların ekrana entegre parmak izi sunması Doogee V modelinin öne çıkmasına yetecek. Yeni akıllı telefonların ülkemizde satışa çıkması ise beklenen bir durum değil. Hatta Doogee V modelinin Avrupa pazarında bile satışa çıkılması beklenmiyor. Tanıtım videoları da paylaşılan yeni akıllı telefonların, tanıtımından sonra tüm detaylarını aktaracağız. Şimdilik elde edilen bilgiler bu şekilde sunulmuş durumda.