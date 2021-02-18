MWC Barselona 2021, Yüz Yüze Bir Etkinlik Olacak!

CES’in bu yılki etkinliği, pandemi nedeniyle tamamen dijital bir şekilde gerçekleşti. Teknoloji meraklılarının Las Vegas, Nevada’ya yıllık ziyareti, devam eden COVID–19 salgınının bir sonucu olarak, olayı evlerinden takip etmek zorunda kalması nedeniyle gerçekleşmedi. Fakat bir diğer teknoloji etkinliği olan MWC 2021, sanal ortamda gerçekleşmeyecek.

MWC Barselona bu yılın Haziran ayında (artık yılın ilk çeyreği değil) planlanıyor ve organizatörler tamamen dijital bir etkinlik yerine yüz yüze bir etkinlik için hazırlanıyor. Etkinliği yönetmek ve katılımcıların hastalanma riskini en aza indirmek için organizatörler, katılımcı sayısını 100.000’den 50.000’e düşürüyor. Katılanların ayrıca 72 saat önce bir COVID-19 testine girmiş olmaları gerekiyor.

Diğer önlemler arasında, katılımcıların maske takmasını zorunlu kılmak; kalabalık yoğunluğu, stand kapasitesi ve trafik akışının kontrolü yoluyla sosyal mesafe; temassız kayıt ve bilgi noktaları; stantların, ürün örneklerinin ve görsel-işitsel ekipmanın düzenli dezenfeksiyonu bulunuyor. Katılmayı planlıyorsanız kontrol etmeniz gereken etkinlik için güvenlik standartları hakkında özel bir sayfa da var.

Tarihin ayarlanmasından önce, MWC Barcelona genellikle Şubat sonu ile Mart başı arasında yapılır. Geçen yıl, pandemi nedeniyle birkaç üreticinin çekilmesinin ardından etkinlik iptal edilmek zorunda kaldı. Organizatörlerin uygulamaya koymayı planladıkları katı önlemlere rağmen üreticilerin bu yıl riski almaya istekli olup olmayacaklarını göreceğiz.