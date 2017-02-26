MWC’deki Samsung etkinliği YouTube’da Canlı Yayınlanıyor!

Samsung, Galaxy S8’in açılışını 29 Mart’a ertelemeye karar verdi ancak Kore şirketinin katılımı olmaksızın Barselona’daki bir MWC olamazdı. Son birkaç günde az miktarda sızdırılan bir Galaxy Tab S3 tableti göreceğiz. Etkinlikte uzaktan kumandalı bir VR seti de bekliyoruz.

Samsung Galaxy Tab S3, 2,048 x 1,536 çözünürlüklü, 9,7 inç ekrana sahip olacak ve Snapdragon 820 ile çalışacak. S Pen ile gelecek, bir klavyeye bağlamak için pogo iğneler olacak ve 7 Nisan’da piyasaya çıkacak. Avrupadaki satış fiyatı ise yaklaşık 750 dolar olacak.

Samsung etkinliği aşağıdaki videodan canlı izleyebilirsiniz.