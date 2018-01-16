Geçen yıl, Naughty America, CES’de 16 yılda görünen ilk yetişkin film şirketi oldu. Şirketin CIO’su Ian Paul artırılmış gerçeklik hakkında konuştu. CES etkinliğinde Naughty America ikinci görünümü için ilk arttırılmış gerçeklik uygulamasının beta sürümüne sahipti.

Uygulama hakkında bilgilerden önce, uygulamanın iş için tamamen güvenli olduğunu açıklamak gerek. Uygulama aslında, ARKit‘i kullanarak, gerçek dünyanın üzerine yarı giyinik bir kadının katılmasını sağlıyor. Ona yürüyebilir, etrafında dolaşabilir ve hatta onunla birer selfie çekebiliyorsunuz.

Bunun nedeni, uygulamanın çeşitli uygulama mağazaları tarafından belirlenen standartlara uygun olması. Yan yüklemeyle ilgili sorular ile ilgili Ian Paul, bunun iOS için mümkün olmasa da, Android için bir olasılık olduğunu belirtti. Uygulama, şu anda prototip aşamasında ve Naughty America, aslında onunla neler yapabileceğine karar vermeye çalışıyor.

Gerçek uygulamadan daha ilginç olan şey, Naughty America’nın arttırılmış gerçeklikle deney yapmaya başlamasıdır. Geçtiğimiz yıl, firmaya HoloLens (NSFW uygulaması) için bir uygulama olasılığı hakkında sorulan bir soru üzerine günümüz teknolojisinin mümkün olmadığını ve maliyet açısından uygun olmadığını söylediler. Bu yıl, HoloLens’in hala düşünülmemesinin nedeni, cihazın sınırlı görüş alanı ve gerçekçi bir deneyim sunmamasından kaynaklanıyor.

Yetişkin film şirketleri genellikle yeni teknolojilerin sınırlarını aşıyor ve bu özellikle günümüzün teknolojik gelişimlerine uygun. Artık herkesin yetişkinlere ait videoları ücretsiz olarak aktarabileceği PornHub çağındayız. Bu Naughty America gibi ücretli hizmetleri sürekli olarak yeni özellikler önermek zorunda bırakıyor. Önce 4K UHD görüntüler sonra sanal gerçeklik özelliğini sunan firmanın gelecekteki hedefi arttırılmış gerçeklik gibi duruyor.