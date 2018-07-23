Neredeyse Çerçevesiz Tasarımıyla Meizu 16'nın Yeni Görselleri Sızdırıldı!

Meizu 16 Plus neredeyse çerçevesiz ön cephesini bulanık bir şekilde gösteren yeni bir sızıntı ile tekrar ortaya çıktı.

Görüntülerden biri önceki söylentilerin işaret ettiği ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını gösteriyor. Daha küçük olan Meizu 16 arkaya monte edilen bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Meizu, Samsung‘un Galaxy Note 9‘u tanıtmasından bir gün önce Meizu 16 ve 16 Plus‘ı tanıtacak. 8 Ağustos‘ta Meizu 16 ve Meizu 16 Plus’ın fiyatının 600 $’dan daha ucuz olarak açıklanması bekleniyor.