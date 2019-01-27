Netflix Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Netflix hesabına sahip olmanın birçok yararlı nedeni var. Son zamanların en çok ses getiren filmleri The Good Place, Bojack Horseman, The Crown, Black Mirror, Champions ve daha fazlasını bulmanız mümkün. Genel olarak dünya genelindeki en iyi dizilere ev sahipliği yapıyor.

Peki ya Netflix ile işiniz bittiyse? Abonelik çıkmak istiyorsanız, ne yapmalısınız? Son fiyat artışıyla, maliyetin biraz yüksek olduğuna muhtemelen karar verdiniz. Yükselen dolar sonuçta her şeyi etkiliyor. Kısacası artık Netflix abonesi olmak istemiyorsunuz.

Şu anda Netflix’in Türkiye için sunduğu temel ücret 15.99 TL, standart paket 27.99 TL ve özel paket olarak adlandırılan daha geniş kullanıcıya hitap eden paket ise 39.99 TL’den başlıyor. Dizileri netten bile izleyebilirken, buna bu kadar para vermek biraz gereksiz gelebilir. Ancak unutmayın reklamsız…

Netflix Aboneliğimi Nasıl İptal Edebilirim?

Netflix’te iptal etmek istediğiniz bir hesabınız varsa, önce Netflix’e girmeniz gerekir. Ardından, sayfanın sağ üst köşesindeki hesap simgesine tıklayın ve “Account” ı seçin.

‘MEMBERSHIP & BILLING’ bölümünün altında ‘Cancel Membership’ yazan bir düğme göreceksiniz. Buna tıklayın ve üyeliğinizi iptal etme veya üyeliğinizi düşürme seçeneğinin bulunduğu yeni bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

Açılan sayfada dilediğiniz planı seçebilir, yüksek bir plan kullanıyorsanız, bunu daha da düşürebilirsiniz. Bütçenize daha uygun bir plan seçmek en mantıklısıdır.

Şayet plan değiştirmek amacınız değilse o halde, üyeliğinizi sonlardırma için Finish Cancellation tuşuna basınız. Aboneliğinizi iptal ettikten sonra, geçerli faturalandırma döneminin sonuna kadar Netflix aboneliği erişimi hala devam edilebilir olacaktır.

İptal ettiğinizde hesabınızda Netflix hediye kartınız veya promosyon bakiyeniz varsa, bakiye bitene kadar sevdiğiniz filmleri izlemey devam edebilirsiniz. Bakiye bitince otomatik sonlanır.

Aboneliğinizi sonlandırdıktan ortalama 10 ay kadar süre zarfında, bilgilerinize hala Netflix üzerinden erişebilirsiniz. Bu sayede tekrar dönüş yapmak isterseniz kişisel bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Netflix Ücretsiz Deneme Sürümü Nasıl İptal Edilir?

Eğer bir aylık ücretsiz Netflix deneme sürümü seçtiyseniz ve ücretli abonelik için ödeme yapmak istemediğinize karar verdiğinizde bunu doğrudan sonlandırabilirsiniz.

Önemli uyarı; Şayet bir aylık süre içerisinde ücretsiz deneme sürümünüzü iptal etmezseniz, dolduğu anda hesabınızdan sonraki ay otomatik olarak ücret kesilir.

Ücretsiz deneme süreniz sona ermek üzereyken Netflix size bir mail yoluyla bir hatırlatma mesajı gönderir. Ayrıca ücretsiz deneme sürümünüzün süresi dolduktan sonra iptal etmek istiyorsanız da, telefonunuza bir mesaj gelir.

Netflix Profili Nasıl Kaldırılır?

Netflix hesabınızdaki bir profili silmek isterseniz, uygulamanın sağ üst köşesindeki hesap simgesine gidin ve ‘Manage Profiles’i seçin. Farklı profil simgeleriniz, sol alt köşede bir kalem simgesiyle belirecektir. Silmek istediğiniz hesabın simgesine tıklayın ve oradan profili düzenleyebileceğiniz hesabı açın.

Burada profilin adını, dili, simge görüntüsünü ve olgun içerik filtrelerini değiştirme seçeneklerine erişirsiniz. Şayet küçük çocuğunuz varsa ve filmleri ona uygun filtrelemek istiyorsanız, buradan bunu da değiştirbilirsiz. Ana hesap profiliniz olmadığı sürece, buradaki profili de silebilirsiniz.

Bir profili sildiğinizde, o profilden gelen görüntüleme geçmişi de silinir.

Netflix Görüntüleme Geçmişimi Nasıl Silinir?

Netflix görüntüleme geçmişinizden, izlediğiniz videoları gizlemek istiyorsanız, öncelikli olarak silmek istediğiniz profilin Account kısmına gelin. Açılan hesapta “My Profile” kısmına gelin ve son zamanlarda izlediğiniz bütün videoların listesinin bulunduğu “Viewing Activity” kısmına tıklayın.

Viewing Activity altında, görüntüleme geçmişinizi kaldırmak için ‘Hide All’ düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu işlemi geri alamayacağınızı unutmayın. Ayrıca 24 saat içinde sildiğiniz videolar hala görünmeye devam edecektir.

Netflix aboneliği hakkında tüm bilmeniz gerekenler bunlar. Bağımlılık yapacak diziler mevcut. Benim gibi bir başladığınızda aynı gün 10 bölüm dahi izleyebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olun.