Netflix, Apple TV Servisine Katılmayacak

Apple, 25 Mart’ta abonelik tabanlı bir TV ve video servisi duyuruyor, ancak Netflix yapımları bunun bir parçası olmayacak. Reuters’in raporuna göre, şirket CEO’su Reed Hastings tarafından onaylandı.

Gazetecilerle konuşan Hastings, Netflix’in müşterilerinin içeriğini kendi hizmetlerinde geçirmelerine izin vermeyi tercih ettiğini söyledi. “Biz onların hizmetleriyle bütünleşmemeyi seçtik” dedi. Apple servisi, orijinal yapımlar sunmanın yanı sıra CBS, Viacom, Lions Gate aboneliklerini de içerecek.

Piyasa Walt Disney ve AT&T WarnerMedia’nın yakında yayın hizmeti vermeyi planlamasından dolayı ısınabilir. Hastings, Netflix için en büyük zorluğun rakipler tarafından çok fazla rahatsız edilmek değil, yine de onlardan ders almak olduğunu söyledi.