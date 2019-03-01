Netflix gibi doğrudan film izleme siteleri çok fazla internet tüketiyor. Bu, hizmetlerle ilgili herhangi bir tasarım hatası değildir. Sıkça HD olarak medya yayınları yapıyorlar, bu yüzden çok fazla veri tüketmeleri oldukça normal.

Veri kullanımınız kontrolden çıkmışsa ve Netflix’e biraz fazla bağlıysanız, Netflix’ten dolayı ne kadar veri tüketiminiz olduğunu ve bunun ne kadarının diğer şeyler olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Bu yazımızda detaylı olarak bunu sizlere açıklayağız.

Netflix Veri Kullanımı – Windows

Bu bölüm genel olarak Windows 10 için geliştirilen resmi Netflix uygulamasının veri kullanımıyla ilgilidir. Şayet Netflix’i farklı bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, detaylı bilgiyi elde edemezsiniz. Açıkçası bende daha çok Chrome üzerinden kullanamyı tercih ediyorum.

Netflix’i izlediğiniz tarayıcı, normal günlük göz atmanız için kullandığınız tarayıcıyla aynıysa, bu makalenin tarayıcı bölümüne de göz atabilirsiniz.

Windows 10’da yerleşik bir veri izleme aracı bulunmaktadır. Hem Wi-Fi hem de Ethernet bağlantısı için size istatistikler verebilir. Kullanım, uygulama başına esasına göre sınırlandırılmıştır. Son 30 güne ait kullanımları görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın ve Ağ ve İnternet’e gidin. Veri Kullanımı sekmesini seçin ve “Kullanım ayrıntılarını görüntüle” yi tıklayın.

Netflix Veri Kullanımı – macOS

macOS’un özel bir Netflix uygulaması yoktur. Bu nedenle kullanıcılar Netflix’i izlemek istiyorlarsa tarayıcı kullanmak zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı detayları görmek için tarayıcı kısmına göz atabilirsiniz.

Netflix Veri Kullanımı – iOS ve Android

Akıllı telefonlar hem bir WiFi ağına hem de hücresel bir ağa bağlanır. Hücresel ağınızdaki Netflix tarafından veri kullanımını izlemek istiyorsanız, herhangi bir ilave araca ihtiyacınız yoktur. Hem iOS hem de Android, uygulama başına hücresel veri kullanımını izlemek için işletim sistemine yerleşik araçlarla birlikte gelir.

Mobil Şebeke

iOS’ta, Ayarlar uygulamasını açın ve Hücresel veriye gidin. Netflix uygulamasının ne kadar veri kullandığını görüntülemek için Hücresel Veri bağlantısı altında yüklenecek uygulamaların listesini bekleyin.

Buna karşılık Android’de (Oreo), Ayarlar uygulamasını açın ve Ağ ve İnternet’e gidin. Veri Kullanımı ve ardından Mobil Veri Kullanımı öğesine dokunun. Veri tüketimini görüntülemek için Netflix uygulamasını arayın.

Wi-Fi Bağlantısı

Hem iOS hem de Android’de, Netflix tarafından bir WiFi ağı üzerinden veri kullanımını görüntülemek istiyorsanız, uygulama başına, bağlantı bazında verileri izleyebilen bir uygulamaya ihtiyacınız var. Tasarıya uygun oldukça farklı uygulamalar var. Ücretsiz bir şey arıyorsanız, aşağıdaki programı kullanabilirsiniz.

Android programını indirmek için tıklayınız.

iOS programını indirmek için tıklayınız.

Netflix Veri Kullanımı – İnternet Tarayıcısı

Tarayıcılar, site bazında verileri izleme konusunda biraz karışıktır. Chrome gibi bazı tarayıcılar, toplam veri kullanımını görüntülemenize izin verir ancak bilgileri tam olarak toplu bir şekilde göstermez.

Neyse ki, çoğu genel tarayıcı, Ağ kullanımını izleyebilen bir geliştirici konsoluna sahiptir. Tarayıcınızda Netflix’i açın ve F12 tuşuna dokunun. Network sekmesini seçin. Tarayıcınız destekliyorsa, ‘log’ seçeneğini seçin ve sayfayı yenileyin.

Netflix’i izleyin ve filmin sonunda, ne kadar veri kullanıldığını görebilirsiniz. Tarayıcılar ağ kullanımı için bir etki alanını aktif olarak izlemediğinden, her Netflix oturumu için bunu yapmanız gerekecektir.

Netflix Üzerinden Kota Sınırlama

Netflix uygulamaları, ne kadar veri kullanıldığını sınırlamanıza izin verir. Belirli bir miktarda veri kullanmaya zorlayamazsınız, ancak daha az veya daha çok veri kullanmaya zorlayabilirsiniz. Bu, Netflix’in yayınlayacağı videonun kalitesini sınırlayarak yapılır.

Masaüstünüzde izliyorsanız, oynatma kalitesini hesap ayarlarınızdan ayarlamanız gerekir. Netflix’te oturum açın ve sağ üstteki profil simgenizi tıklayın ve Hesap seçeneğini seçin. Hesap ayarlarında, Profilim altındaki Oynatma Ayarları’na tıklayın ve çalma kalitesini seçin. Bu, profiliniz için oynatma kalitesini ayarlayacaktır. Hesabınızdaki diğer profiller, hesabınızda bulunan maksimum kaliteyi kullanır.