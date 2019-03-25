Netflix’e Rakip Apple TV Uygulaması Tanıtıldı!

Saat 20:00’da Steve Jobs Theatre’da başlayan Apple’ın “It’s show time” etkinliği, oldukça iddialı ürünlere ev sahipliği yapıyor. Apple, Roku ve Amazon ile yapılan anlaşmalarla daha da genişleyen Apple TV uygulaması nı genişleterek Mac cihazlarına getirdi.

WSJ’den hafta sonu yayınlanan bir raporda, Apple’ın popüler donanım/ yazılım medya deviyle görüştüğü ileri sürülmüştü. Artık Roku, Apple TV uygulamasıyla birlikte Apple’ın yeni yayın hizmetini getiriyor.

Apple, ilk kez bu yıl başlarında Samsung, LG ve Vizio’dan gelen yeniliklere doğrudan yönelmiş, bunun sonuncunda da yeni ve mevcut TV’lerde Apple TV uygulaması nı entegre etmeyi planladığını ileri sürmüştü. Böylelikle AirPlay 2 platformlarını üçüncü taraflara açmaya başladı.

Apple’ın Roku ve Amazon ile yeni ortaklığı, pazardaki en popüler Netflix’e rakip olacağını gösteriyor. Çünkü ortaya çok büyük bir şey çıkıyor.

Apple, Hizmet gelirini artırmaya odaklandıkça, müzik ve video içeriğini ve uygulamalarını yalnızca Apple cihazlarına mahkum bırakmak yerine, Roku ve Amazon gibi üçüncü taraflarla ortaklık kurmak için açması, iyi bir hareket gibi görünüyor.