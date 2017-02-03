New Balance Firmasından Intel Atom Tabanlı RunIQ

Bunun olacağını biliyorduk, çünkü daha önce CES 2017 etkinliğinde, Intel tarafından tasarlanan ve New Balance tarafından üretilen giyilebilir teknolojiler gördük. Yaşam tarzı markası, nihayet Android Wear‘ı çalıştıran ve Intel Atom tarafından desteklenen RunIQ akıllı saatini ortaya çıkardı. Cihaz daha çok sağlık ve spor saatine benzemekte. Sonuçta New Balance tarafından geliştirildi ve egzersiz ve kalp atışı analizi üzerine odaklanılmış.

Akıllı saat GPS, WiFi, Bluetooth, paylaşım için STRAVA ile senkronizasyon ve Google Play Müzik desteği ile donatılmış. Resmi teknik özelliklere göre 1.39 inç AMOLED ekran, jiroskop, ivmeölçer, 512MB DRAM ve 4GB yerleşik depolama yer almakta. Android Wear tarafından desteklenen cihaz İngilizce’den Japonca, Korece, Almanca, İtalyanca ve Fransızca’ya kadar farklı dillerde çalışabilmekte.

Optik nabız ölçümü bilinen sebeplerden dolayı tabii ki saatin arkasında bulunuyor. Kalp atış hızını izlemek, GPS vasıtasıyla yer bulmak ve gerektiğinde yer takibi yapmak için bileğinize oldukça yakın. Akıllı saatin pilleri gün boyu kullanım sağlamakta.