Vivo‘nun en sonki yaklaşan amiral gemisi telefonu olan NEX Dual Display Edition ‘ın adı, telefonun yapısı hakkındaki en önemli bilgiyi açığa çıkarıyor. Buradaki önemli özellik, telefonun iki aktif ekrana sahip olmasıdır. Yani biri önde, diğeri arkada toplam iki ekranı var. Ama bu sadece uzun özellik listesinin bir başlangıcı.

Önde yer alan ana ekran neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahiptir. Boyutsal olarak ekran 6.13 inç’tir. 1080×2340 piksel çözünürlük ve ekstra uzun 19.5:9 en boy oranı ile Super AMOLED ekran oldukça dikkat çekici hal alıyor. Vivo’nun iddiasına göre, ön taraftaki ekranın, ekran-gövde oranı %91.63‘tür.

Arka tarafında ise yine Super AMOLED bulunuyor. Ancak 5.49 inç büyüklüğünde bir yapıya sahip. Standart 16:9 en boy oranıyla eski tarz 1080×1920 çözünürlüğünü kullanıyor. Donanım olarak içerisinde ise yeni NEX, 10GB RAM ve 128GB genişletilemeyen depolama alanı var. Bunlar Snapdragon 845 yonga seti ile desteklenmektedir.

Donanım, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Kamera kurulumuna gelince, ön tarafta yer alan her hangi bir kamera yok. Bundan dolayı ön ekran oldukça düz bir yapıya sahip. Arka panelde ise üçlü kamera kurulumu var. İkincisi sadece derinlik algılama için kullanılan f/1.8 diyafram aralığı olan 2MP iken, ana kamera OIS destekli ve f/1.79 diyafram lensi ile 12MP‘dir. Üçüncü kamera ToF özelliği bulunan lenstik. ToF lensi mesafe ölçümü ve gelişmiş yüz kilidini açmak için kullanılmaktadır. Ama bu sadece telefonun arka yüzünü kullandığınızda çalışmaktadır.

Ancak telefonu ana ekrandan açmayı seçerseniz, bunun yerine ekran içi parmak izini kullanmanız gerekir. Bunların yanı sıra Vivo, telefonun yapay zeka sahne tanımadan Vücut ve Yüz hareketlerini öngörme seçeneklerine kadar kameranın menüsünde birçok özelliğin bulunduğunu iddia ediyor.

Son olarak yeni amiral gemisi telefon 3.500 mAh batarya ile çalışıyor. 10V/2.25A hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Arayüz olarak ise Funtouch OS 4.5 tabanlı Android 9.0 Pie ile birlikte geliyor.

Vivo NEX Dual Display Edition ‘ın 29 Aralık’tan itibaren ön satışları başlayacak. Kısa bir süre sonra ise piyasada ki yerini alacak. Telefonun fiyat etiketi ise 720 dolar.